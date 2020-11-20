Иностранцам предложено давать вид на жительство в обмен на инвестиции от 10 млн рублей

Министерство экономического развития разработало проект закона, согласно которому предлагается предоставлять иностранным гражданам вид на жительство в России в обмен на инвестиции от 10 млн рублей, пишет издание «Известия».

Для этого иностранцам нужно выполнить как минимум одно из следующих условий: необходимо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей, либо проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес. Такая компания должна существовать не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудоустроить как минимум 25 человек.

Также желающие получить российского гражданство могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, вложив в дело 10 млн рублей и приняв на работу десять россиян. Также в документе говорится о владении на протяжении трех лет до обращения за видом на жительство российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.