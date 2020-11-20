Иностранцам предложено давать вид на жительство в обмен на инвестиции от 10 млн рублей

Министерство экономического развития разработало проект закона, согласно которому предлагается предоставлять иностранным гражданам вид на жительство в России в обмен на инвестиции от 10 млн рублей, пишет издание «Известия».

Для этого иностранцам нужно выполнить как минимум одно из следующих условий: необходимо владеть российской компанией, вложив в ее капитал не менее 15 млн рублей, либо проинвестировать 15 млн рублей в российский бизнес. Такая компания должна существовать не менее трех лет, уплатить минимум 6 млн рублей налогов и трудоустроить как минимум 25 человек.

Также желающие получить российского гражданство могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, вложив в дело 10 млн рублей и приняв на работу десять россиян. Также в документе говорится о владении на протяжении трех лет до обращения за видом на жительство российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

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По словам экспертов, инициатива будет востребована у граждан «сложных юрисдикций», таких, как страны Ближнего Востока и Африки. При этом отмечается завышенная стоимость программы по сравнению с европейскими аналогами.

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий иностранцам получение российского гражданства. Теперь они могут сделать это, не отказываясь от прежнего гражданства.

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