Путин разрешил вступать в гражданство РФ без отказа от прежнего
Президент России Владимир Путин подписал законопроект об упрощении процедуры получения гражданства РФ. Теперь иностранцы, желающие получить российской паспорт, могут не отказываться от предыдущего гражданства.
Ранее, 17 апреля, соответствуюющий документ был поддержан Советом Федерции, отмечает RT.
Как сообщала ранее НСН, авторы закона также предложили несколько скорректировать положение, по которому на гражданство РФ могут претендовать иностранцы, прожившие в стране 5 лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в стране.
Так от необходимости соблюдения «пятилетнего ценза»освобождены граждане Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
Те же правила будут действовать в отношении иностранцев или лиц без гражданства, которые имеют хотя бы одного родителя-россиянина.
Также на получение гражданства в упрощенном порядке могут претендовать иностранцы или лица без гражданства, которых признают «носителями русского языка».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
68 622+5 849 / сут.
Умерли
615+60 / сут.
Выздоровели
5 568+677 / сут.
- Во ВШЭ назвали сильные и слабые стороны здравоохранения в России
- Путин разрешил вступать в гражданство РФ без отказа от прежнего
- Путин увеличил штрафы за неявку призывников
- Академик опроверг предположения о вспышках ВИЧ из-за коронавируса
- Управделами РПЦ митрополит Дионисий инфицирован COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru