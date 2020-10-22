Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден получил бессрочный вид на жительство в России, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.
Он добавил, что процедура получения документа затянулась из-за пандемии коронавируса, но «теперь ответ получен».
Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда - в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.
Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.
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