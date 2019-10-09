Сама виновата! Роднина о допросе депутата Юмашевой в США

Советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила о приостановке всех поездок российских депутатов в США после инцидента с парламентарием Ингой Юмашевой. Несколько дней назад ее задержали в аэропорту Нью-Йорка и допрашивали в течение часа. Кашеварова уточнила, что депутаты якобы не будут посещать США до тех пор, пока в Вашингтоне не объяснят причину задержания Юмашевой.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в эфире НСН заявила, что ответственность за инцидент лежит на самой Юмашевой.