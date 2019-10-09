Сама виновата! Роднина о допросе депутата Юмашевой в США
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила в эфире НСН, что ее коллега Инга Юмашева должна была тщательнее готовиться к поездке в Нью-Йорк.
Советник спикера Госдумы по СМИ Анастасия Кашеварова сообщила о приостановке всех поездок российских депутатов в США после инцидента с парламентарием Ингой Юмашевой. Несколько дней назад ее задержали в аэропорту Нью-Йорка и допрашивали в течение часа. Кашеварова уточнила, что депутаты якобы не будут посещать США до тех пор, пока в Вашингтоне не объяснят причину задержания Юмашевой.
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в эфире НСН заявила, что ответственность за инцидент лежит на самой Юмашевой.
«У нас в последнее время не было ни одной официальной поездки. Если Инга Юмашева поехала по туристической визе, и оформляет это как командировку – наверное, в первую очередь, депутату надо знать правила въезда в разные страны, тем более тому, который работает в международном комитете. Инга нарушила. Когда вы едете по туристической визе H1 в Америку и оформляете в декларации, что едете в командировку – это сразу вызывает у таможенников "проблему"», - сказала она.
Юмашева прилетела в Нью-Йорк для участия в российско-американском форуме «Диалог Форт-Росс». После разразившегося скандала официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у депутата была не туристическая виза, а саму Юмашеву в аэропорту якобы караулило ФБР.
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