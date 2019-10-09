Госдума приостановила командировки депутатов в США из-за инцидента с Юмашевой

Поездки российских парламентариев в США приостановлены после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой. Об этом сообщила в своём Telegram-канале советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова, пишет ТАСС.

По её словам, командировки депутатов в Штаты будут приостановлены до тех пор, пока власти США не объяснятся по поводу допроса Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.