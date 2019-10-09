Госдума приостановила командировки депутатов в США из-за инцидента с Юмашевой
Поездки российских парламентариев в США приостановлены после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой. Об этом сообщила в своём Telegram-канале советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова, пишет ТАСС.
По её словам, командировки депутатов в Штаты будут приостановлены до тех пор, пока власти США не объяснятся по поводу допроса Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.
Кроме того, она отметила, что в ближайшем будущем должна была состояться поездка в США главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, теперь её были вынуждены отменить, сообщает телеканал «360».
«Задавать вопросы, допрашивать депутата Государственной думы имеют право избиратели и российские силовые ведомства», — заключил советник спикера.
Напомним, депутат Госдумы Инга Юмашева была задержана сотрудниками ФБР в аэропорту Нью-Йорка 5 октября. Ей около часа допрашивали, в связи с инцидентом по посольство России направило в Госдепартамент США ноту протеста.
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