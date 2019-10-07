Захарова: Депутата Юмашеву в США караулило ФБР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США.
Как сообщает сайт KP.Ru, Захарова назвала неслучайным факт задержания Юмашевой, так как допрос проводили не полицейские, а сотрудники ФБР. По словам представителя МИД, американские спецслужбы прекрасно осознавали, кого задерживают.
Также Захарова опровергла сообщения о том, что депутат въехала в США по туристической визе. Она подчеркнула, что Юмашева прилетела в Нью-Йорк для участия в официальном мероприятии, а представленные ей документы подтверждали ее статус.
Ранее посольство РФ направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с допросом российского парламентария.
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