Захарова: Депутата Юмашеву в США караулило ФБР

7 октября 201910:41

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» прокомментировала допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой в США.

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Как сообщает сайт KP.Ru, Захарова назвала неслучайным факт задержания Юмашевой, так как допрос проводили не полицейские, а сотрудники ФБР. По словам представителя МИД, американские спецслужбы прекрасно осознавали, кого задерживают.

Также Захарова опровергла сообщения о том, что депутат въехала в США по туристической визе. Она подчеркнула, что Юмашева прилетела в Нью-Йорк для участия в официальном мероприятии, а представленные ей документы подтверждали ее статус.

Ранее посольство РФ направило Госдепартаменту ноту протеста в связи с допросом российского парламентария.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:МИД РФМария ЗахароваСША

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