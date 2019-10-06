Дипломат: Задержание депутата Юмашевой – акт отчаяния США

Посольство России направило в Госдепартамент США ноту протеста. Причиной стал допрос депутата Госдумы РФ Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. По прибытии ее задержали сотрудники ФБР и около часа допрашивали с неясными целями, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ТАСС 5 октября.

Юмашева прилетела в США, чтобы участвовать в форуме «Диалог Форт-Росс». По данным Антонова, у политика забрали документы, допрос с «неясными и неприемлемыми вопросы» проводился около часа в отдельной комнате. Затем сотрудник ФБР предложил Юмашевой неформально побеседовать в кафе.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уже дал официальную оценку действиям спецслужб США, назвав их «циничной провокацией», сообщает РИА новости.

Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН заявил, что ждать ослабления напряжения между Россией и США не стоит. Одной из причин является внутриполитическая борьба за власть между демократами и республиканцами в Конгрессе США.

«Русофобия, которая сопровождает конфликт, влияет и на внешнюю политику США. Это одна из причин. Русофобская политика будет продолжаться и набирать обороты. Вспомним Скрипалей и другие дела. Любой повод США будут использовать, чтобы показать, что они выше международного права.

Вторая причина в том, что США ощущают - Россия в мире набирает солидный геополитический вес. На фоне этих событий Соединенные Штаты должны что-то сделать. Что? Вот такими мелкими каверзными штуками пытаются показать, что могут влиять на ситуацию, как считают нужным. Это акт отчаяния. Собаки бегают вокруг большого медведя, но завалить его не могут, только лают» - считает дипломат.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв в эфире НСН последние 30 лет назвал «временем упущенных возможностей» для человечества из-за желания Запада выстроить однополярный мир.

