Индия заявила об отсутствии позиции у стран G20 по конфликту на Украине

Участники встречи министров финансов стран G20 и управляющих центральными банками не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине. Об этом Индия заявила в итоговом документе по итогам мероприятия, говорится в заявлении минфина страны.

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«Большинство членов решительно осудили [конфликт] на Украине. Но были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», — говорится в заявлении.

Индийский минфин подчеркивает, что G20 является экономическим форумом, на котором не должны решаться вопросы безопасности, хотя и могут оказать влияние на мировую экономику.

Индия также призвала к дипломатическому урегулированию конфликта и выступила против применения ядерного оружия.

Ранее МИД КНР опубликовал заявление с 12 пунктами, касающимися политического урегулирования украинского кризиса. В частности, в Пекине отметили необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств и возобновить прямой диалог между Россией и Украиной.

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ФОТО: pixabay.com
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