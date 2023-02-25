Индия заявила об отсутствии позиции у стран G20 по конфликту на Украине
Участники встречи министров финансов стран G20 и управляющих центральными банками не имеют единой позиции по поводу конфликта на Украине. Об этом Индия заявила в итоговом документе по итогам мероприятия, говорится в заявлении минфина страны.
«Большинство членов решительно осудили [конфликт] на Украине. Но были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций», — говорится в заявлении.
Индийский минфин подчеркивает, что G20 является экономическим форумом, на котором не должны решаться вопросы безопасности, хотя и могут оказать влияние на мировую экономику.
Индия также призвала к дипломатическому урегулированию конфликта и выступила против применения ядерного оружия.
Ранее МИД КНР опубликовал заявление с 12 пунктами, касающимися политического урегулирования украинского кризиса. В частности, в Пекине отметили необходимость уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств и возобновить прямой диалог между Россией и Украиной.
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