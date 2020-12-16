Инаугурация Байдена пройдет с ограничениями из-за COVID-19
Оргкомитет инаугурации избранного президента США Джо Байдена заявил о готовящихся на церемонии ограничениях, вызванных пандемией COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организаторов.
Организаторы распространили сообщение, в котором предложили американским гражданам ограничить поездки в Вашингтон. Они также заявили, что традиционный парад будет "переосмыслен", а количество человек, присутствующих на мероприятии, будет ограничено.
Байден набрал 306 голосов из необходимых для победы 270, и тем самым подтвердил свою победу на выборах президента. Инаугурация Байдена намечена на 20 января. Ранее Байдена с победой поздравил президент РФ Владимир Путин.
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