Инаугурация Байдена пройдет с ограничениями из-за COVID-19

Организаторы распространили сообщение, в котором предложили американским гражданам ограничить поездки в Вашингтон. Они также заявили, что традиционный парад будет "переосмыслен", а количество человек, присутствующих на мероприятии, будет ограничено.

Байден набрал 306 голосов из необходимых для победы 270, и тем самым подтвердил свою победу на выборах президента. Инаугурация Байдена намечена на 20 января. Ранее Байдена с победой поздравил президент РФ Владимир Путин.