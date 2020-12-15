Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену с поздравлением с победой на выборах президента Соединенных Штатов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В послании российский лидер отметил, что сотрудничество на основе равноправия и взаимного уважения отвечало бы интересам народов двух стран и всего мира, передает RT.
По итогам голосования выборщиков кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента Дональда Трампа. Планируется, что результаты голосования выборщиков конгресс утвердит 6 января, пишет «Свободная пресса».
В ноябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поздравления Байдену Путин направит только после официального объявления итогов президентских выборов в США.
Журнал Time ранее присудил звание «человек года» Байдену.
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