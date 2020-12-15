Опаснее Трампа. Зюганов назвал Байдена «жестким и неприятным противником»
Лидер КПРФ оценил в эфире НСН победу лидера демократов на выборах президента США.
Голосование выборщиков в США подтвердило избрание Джо Байдена президентом. Кандидат от демократов набрал более 270 голосов, необходимых для избрания главой государства. Итоги голосования должен утвердить Конгресс 6 января. Президент РФ Владимир Путин поздравил Байдена с победой.
Ранее Байден пообещал придерживаться многостороннего подхода в политике по отношению к России, Ирану и Китаю. При этом лидер демократов неоднократно критиковал администрацию Трампа за слишком мягкое отношение к Москве, а саму Россию обвинял во вмешательстве в предыдущие американские выборы.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН рассказал, что Россия пережила немцев, французов, поляков и японцев, переживет и Байдена.
«Американцы – наш геополитический противник. О нас попробовали зубы все – и германцы, и французы, и шведы, и поляки, и османы, и японцы. Все попробовали. Надо осознавать, что мы сильная, умная, образованная и конкурентная страна и кроме себя никому не нужны. Вот из этого надо исходить. В данном случае американцы решили подмять под себя все финансовые, информационные и сырьевые ресурсы. Байден относится к категории глобалистов. Глобалисты и национальный капитал в лице Трампа столкнулись между собой. В данном случае победил план глобалистов. Они для нашей страны гораздо опаснее, потому что у них идея фикс – заставить всех плясать под свою дудку. Байден, выступая еще накануне выборов прямо заявил, то для США враг номер один – Россия. Победил сильный клан с большим информационным и финансовым ресурсом, очень агрессивный по своей философии, желающий всем навязать свои порядки и ценности, которые абсолютно не вписываются русский коллективизм, советский патриотизм и наши победы. Поэтому это будет противник жесткий, неприятный», - сказал Зюганов.
По его словам, при всех тех особенностях глобалистов, которые стоят за Байденом главный противник России находится все же внутри страны.
«Главным на сегодня противником нашим является финансово-экономический курс, который проводится в стране. За 10 лет темпы ежегодного экономического роста – 0,1%. Это полное безобразие. Будем сильны и успешны – никто нас не тронет. Будем слабые – агрессивность внешняя будет расти. Я думаю, события в Белоруссии не случайны, будут стараться поджечь Донбасс и будут расковыривать фурункул на теле России. России нужен новый патриотический курс и политика второй индустриализации, освоение новейших технологий. Вместо этого мы видим разрушение классической школы. А сейчас вирус одолел и диктует свои порядки, насилие над людьми восторжествовало вместо закона, нормального диалога и уважения граждан», - считает лидер коммунистов.
По его словам, КПРФ предлагала новый курс и бюджет развития вместе с борьбой за «справедливую советскую Россию».
«Требуется новый курс и реальный ответ на то, что происходит в Америке», - резюмировал Зюганов.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что заявления Байдена не свидетельствуют о возможном налаживании двусторонних отношений.
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