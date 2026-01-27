«Слабительное» для Трампа: Как новый шатдаун повлияет на переговоры
Трамп начинает сдавать назад, поэтому объявил о выводе части федеральных агентов из Миннеаполиса, меняет руководство операции против мигрантов, заявил НСН Малек Дудаков.
Американский лидер Дональд Трамп всеми силами будет пытаться избежать нового шатдауна (приостановка работы правительства), так как он ослабит его переговорные позиции внутри США и на внешнем контуре, заявил НСН американист Малек Дудаков.
США могут столкнуться с частичным шатдауном уже в конце недели, пишет The Wall Street Journal. Демократы требуют внести в проект бюджета изменения, касающиеся Министерства внутренней безопасности, которые вряд ли одобрят республиканцы. Демократы хотят переписать положения об МВБ, ограничив иммиграционный контроль. Республиканцы имеют большинство в Сенате (53 против 47), но, согласно регламенту верхней палаты, для последующего продвижения законопроекта им необходимо 60 голосов. Требования демократов связаны с недавним инцидентом в Миннеаполисе, где агент погранично-таможенной службы застрелил мужчину. Дудаков рассказал о последствиях нового шатдауна.
«Вероятность нового шатдауна существует, времени остается очень мало, нужно согласовать новый федеральный бюджет до 1 февраля. Если не успеют этого сделать, автоматически с первого числа начинается приостановка работы правительства США. Долгое время казалось, что после осеннего шатдауна, которое стало самым длительным, образовалась травма у американских политиков, и они постараются этого избежать. Однако, как мы видим, серьезных подвижек пока нет, по всем спорным вопросам ситуация обострилась. Демократы хотят заблокировать финансирование Министерства внутренней безопасности. Трамп начинает сдавать назад, поэтому объявил о выводе части федеральных агентов из Миннеаполиса, меняет руководство операции против мигрантов там. Но не факт, что этих уступок ему хватит, чтобы убедить демократов пойти на утверждение проекта бюджета. Демократы требуют крупных отставок», - рассказал он.
Дудаков уверен, что Трампу придется уступить, чтобы не допустить ослабления своих позиций.
«Если шатдаун случится, это резко ослабит переговорные позиции Трампа и внутри Америки, и на внешнем контуре. Сейчас ситуация гораздо более кризисная, чем в прошлый осенний шатдаун. Поэтому Трамп будет всеми путями его избегать», - добавил собеседник НСН.
Последний масштабный шатдаун в США начался 1 октября 2025 года и завершился к середине ноября того же года, став самым длительным в истории страны — более 40 дней.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мрамор и карельская береза: Состоятельные россияне пересели на Rolls-Royce
- Россиянам назвали срок для получения пенсионных накоплений умершего родственника
- Стрелки «Часов Судного дня» перевели еще ближе к ядерной полуночи
- За «серым» рублем: К чему приведет привязка мигрантов к работодателю на год
- «Снег убрать дешевле»: Россиянам объяснили, почему не разгоняют снежные тучи
- «Слабительное» для Трампа: Как новый шатдаун повлияет на переговоры
- «Помогла снежная буря»: Почему «Милосердие» Бекмамбетова возглавило прокат в США
- Особняк Пугачевой на Истре подешевел на 10 млн из-за скандала с пирсом
- Экс-депутат Рады рассказал, каким образом Зеленский потеряет власть
- «Метод подобен ребенку»: Какую «вечную» проблему решил математик Ремизов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru