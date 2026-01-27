«Вероятность нового шатдауна существует, времени остается очень мало, нужно согласовать новый федеральный бюджет до 1 февраля. Если не успеют этого сделать, автоматически с первого числа начинается приостановка работы правительства США. Долгое время казалось, что после осеннего шатдауна, которое стало самым длительным, образовалась травма у американских политиков, и они постараются этого избежать. Однако, как мы видим, серьезных подвижек пока нет, по всем спорным вопросам ситуация обострилась. Демократы хотят заблокировать финансирование Министерства внутренней безопасности. Трамп начинает сдавать назад, поэтому объявил о выводе части федеральных агентов из Миннеаполиса, меняет руководство операции против мигрантов там. Но не факт, что этих уступок ему хватит, чтобы убедить демократов пойти на утверждение проекта бюджета. Демократы требуют крупных отставок», - рассказал он.

Дудаков уверен, что Трампу придется уступить, чтобы не допустить ослабления своих позиций.

«Если шатдаун случится, это резко ослабит переговорные позиции Трампа и внутри Америки, и на внешнем контуре. Сейчас ситуация гораздо более кризисная, чем в прошлый осенний шатдаун. Поэтому Трамп будет всеми путями его избегать», - добавил собеседник НСН.

Последний масштабный шатдаун в США начался 1 октября 2025 года и завершился к середине ноября того же года, став самым длительным в истории страны — более 40 дней.

