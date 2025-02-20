«Иллюзия и противовес»: Трамп столкнётся с разногласиями по Украине внутри команды
Разногласия между США и ЕС по Украине – всего лишь процесс, а Россия как была для них противником, так и осталась, отметил в эфире НСН Андрей Кошкин.
Часть команды президента США Дональда Трампа, в частности госсекретарь Марко Рубио и помощник по нацбезопасности Майк Уолтц, будет выступать ему противовесом в вопросе конфликта на Украине, заявил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с НСН.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки президента Украины Владимира Зеленского на Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и предупредив, что тот «может потерять свою страну». Кошкин предупредил, что в команде Трампа есть много людей, которые испытывают симпатию по отношению к Украине.
«Команда Трампа старается проводить его курс, но тем не менее там очень много противовесов его риторике, в том числе, в его администрации. Тот же Марко Рубио, тот же Майк Уолтц, они все-таки сторонники жесткого курса по отношению к России. И они испытывают, наверное, больше симпатии по отношению к Украине. Если вы послушаете их речи в Конгрессе, то поймете, что это далеко не сторонники России. И, скорее всего, они будут выступать противовесом. Понятно, что это будет делаться в рамках разумного, так, чтобы не вступить в конфликт с Трампом. Но то, что в команде Трампа очень много людей, которые не разделяют его точку зрения, но проводят его политику, о многом говорит. Не нужно питать иллюзий, наблюдая за ссорой между Трампом и Зеленским с тем, что это означает окончательное решение конфликта в пользу России. Это заблуждение», - сказал Кошкин.
Он также отметил, что разногласия между США, ЕС и Украиной как союзниками – нормальный процесс. Кошкин подчеркнул, что Россия все равно воспринимается командой Трампа как противник.
«Фиксируется разногласие между США и союзниками в виде Великобритании, причем их точки зрения кардинально противоположные. Но это не означает, что раскол внутри неминуем. Это вполне нормальный процесс – поиск точек соприкосновения. Плюс все, что на публике делается, преследует другие цели. То, что на самом деле происходит, идет в кулуарах. Трамп оказывает публичное давление на руководство Украины, чтобы тем самым показать, что он доминирует в данной ситуации. Возможно, он испытывает чувство обиды за то, что президент Украины позволил себе с ним не согласиться и вывел это в публичную область. Да, мы видим разногласия, но любые разногласия в рамках любого политического процесса, переговорного в том числе и между союзниками – это нормально. Тут все равно нужно понимать, что США, Европа и Украина позиционируют друг друга союзниками. И даже при всем стремлении наладить диалог с Россией, все равно она воспринимается командой Трампа как противник», - добавил собеседник агентства.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что слова Дональда Трампа о том, что Зеленский является «диктатором без выборов», укрепляют оппозицию внутри страны. По его словам, Зеленскому придется провести выборы, передает «Радиоточка НСН».
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