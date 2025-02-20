«Иллюзия и противовес»: Трамп столкнётся с разногласиями по Украине внутри команды

Часть команды президента США Дональда Трампа, в частности госсекретарь Марко Рубио и помощник по нацбезопасности Майк Уолтц, будет выступать ему противовесом в вопросе конфликта на Украине, заявил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с НСН.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью британской газете Daily Mail заявил, что нападки президента Украины Владимира Зеленского на Трампа в публичном пространстве лишь навредят ему самому. Обострение риторики между Вашингтоном и Киевом происходит на фоне переговоров России и США. Трамп ранее резко высказался о Зеленском в соцсети Truth Social, назвав его «диктатором без выборов» и предупредив, что тот «может потерять свою страну». Кошкин предупредил, что в команде Трампа есть много людей, которые испытывают симпатию по отношению к Украине.