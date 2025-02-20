Конгресс США потребовал от Зеленского прекратить критику Трампа

Сенатор Конгресса США Эрик Шмитт в беседе с телеканалом CNN потребовал от президента Украины Владимира Зеленского прекратить критику американского лидера Дональда Трампа и не читать ему лекции.

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Шмитт предположил, что «кто-то дал Зеленскому очень плохой совет», поскольку политик начал критиковать пытающегося разрешить российско-украинский конфликт Трампа на европейском телевидении.

Сенатор также выразил согласие с заявлениями Трампа о необходимости провести выборы на Украине. По его словам, это станет свидетельством того, что Киев соблюдает принципы демократии.

Ранее Трамп во время выступления на инвестиционном саммите заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:Конгресс СШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский

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