«Или да, или нет»: В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией

Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Украина «может стать Россией в какой-то день», и Киев должен гарантировать безопасность средств, вложенных в страну Вашингтоном.

«Любое явление происходит с вероятностью в 50% — или да, или нет», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что не может сказать больше.

