«Или да, или нет»: В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией
11 февраля 202513:01
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вероятность того, что Украина станет частью России. Об этом он заявил журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Украина «может стать Россией в какой-то день», и Киев должен гарантировать безопасность средств, вложенных в страну Вашингтоном.
«Любое явление происходит с вероятностью в 50% — или да, или нет», — отметил Песков.
Представитель Кремля добавил, что не может сказать больше.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru