«Или да, или нет»: В Кремле оценили вероятность того, что Украина станет Россией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил вероятность того, что Украина станет частью России. Об этом он заявил журналистам.

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Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что Украина «может стать Россией в какой-то день», и Киев должен гарантировать безопасность средств, вложенных в страну Вашингтоном.

«Любое явление происходит с вероятностью в 50% — или да, или нет», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что не может сказать больше.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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