«Игры с огнем»: США лишили Россию данных о своих вооружениях и пусках ракет

Со своей стороны, первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН объяснил, что предшествовало такому решению. По его словам, американцы давно не соблюдали условия договора.

«Несколько дней назад американцы выступили с неожиданным обращением, что мы (Россия – прим. НСН) не допускаем американских специалистов на некоторые наши военные объекты. А ведь эти взаимные осмотры были прекращены еще несколько лет назад, и американцы нас уже тогда не допускали на некоторые свои объекты. Американцы в 2021 году ничего не ответили на наше обращение по поводу предоставления гарантий безопасности. А теперь они попросили доступ на предприятия, где мы серийно производим новые образцы вооружений», - отметил он.

Он также заявил, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.

«И мы сегодня, естественно, увеличим производство этого оружия. Оно будет размещено и на наших подлодках, и на наших стратегических авианосцах. И все боевые дежурства у нас будут осуществляться уже с ядерным оружием. Об этом они должны хорошо помнить, понимать, к чему их игры могут привести», - предупредил он.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема контроля над вооружениями является чрезвычайно важной не только для России и США, но и для всего мира.