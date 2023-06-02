«Игры с огнем»: США лишили Россию данных о своих вооружениях и пусках ракет
Вашингтон объявил о новых контрмерах в рамках ДСНВ. Россия и США больше не будут обмениваться данными о своих ядерных силах.
Вашингтон объявил о новых контрмерах в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией (ДСНВ). Информация была размещена на сайте Госдепартамента.
Так, США больше не будут предоставлять России данные о своих ядерных силах, которые до этого практически ежедневно предоставлялись. Речь идет о статусе и дисклокации вооружений, включая ракеты и пусковые установки.
Новшества коснутся и телеметрических данных о запусках американских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Информация об этом теперь также не будет поступать в Москву.
Также Вашингтон официально отказывается принимать российских инспекторов на своей территории.
До этого в США уже отказались предоставлять Москве часть количественных данных о ядерных силах. В Вашингтоне при этом отмечают, что готовы снова начать выполнять договор, если Москва вновь на него согласится.
Ранее Россия и США уведомляли друг друга о перемещениях своих стратегических ракет, бомбардировщиков и подводных лодок, а также обменивались данными о развернутых стратегических средствах доставки, пусковых установках и боеголовках.
В феврале президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия Москвы в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Путин акцентировал внимание на том, что российская сторона не выходит из ДСНВ, а приостанавливает своё участие.
«Прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что всё-таки претендуют такие страны северо-атлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть, совокупный ударный потенциал альянса», - пояснил президент.
Он также напомнил об истечении сроков применения отдельных видов ядерных боеприпасов в США.
Он отметил, что Россия не будет первой проводить ядерные испытания, однако если США проведут их, то и российская сторона ответит тем же. При этом Путин заявил, что на боевое дежурство были поставлены новые стратегические комплексы.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что это вынужденная мера Москвы на фоне того, что западные страны давно подумывают о том, чтобы вернуться к испытанию ядерного оружия.
Со своей стороны, первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН объяснил, что предшествовало такому решению. По его словам, американцы давно не соблюдали условия договора.
«Несколько дней назад американцы выступили с неожиданным обращением, что мы (Россия – прим. НСН) не допускаем американских специалистов на некоторые наши военные объекты. А ведь эти взаимные осмотры были прекращены еще несколько лет назад, и американцы нас уже тогда не допускали на некоторые свои объекты. Американцы в 2021 году ничего не ответили на наше обращение по поводу предоставления гарантий безопасности. А теперь они попросили доступ на предприятия, где мы серийно производим новые образцы вооружений», - отметил он.
Он также заявил, что у России есть новые системы оружия, которых нет у США, после приостановки ДСНВ производство этого оружия будет увеличено.
«И мы сегодня, естественно, увеличим производство этого оружия. Оно будет размещено и на наших подлодках, и на наших стратегических авианосцах. И все боевые дежурства у нас будут осуществляться уже с ядерным оружием. Об этом они должны хорошо помнить, понимать, к чему их игры могут привести», - предупредил он.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема контроля над вооружениями является чрезвычайно важной не только для России и США, но и для всего мира.
По его словам, серьёзных контактов между Москвой и Вашингтоном по данному вопросу нет, «ускользают последние остатки международной договорно-правовой базы». Он добавил, что ответственность за сложившуюся ситуацию «целиком и полностью» лежит на США.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова вернуться к обсуждению с Соединенными Штатами возвращения к ДСНВ только после изменения враждебной политики Вашингтона. Он отметил, что Вашингтону следует одуматься и перестать «играть с огнем».
29 мая Владимир Путин также подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Договор устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов.
Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН заявил, что вина за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе лежит на западных странах, которые своей деструктивной политикой сломали всю систему контроля над вооружениями в Европе и мире.
«Идея договора, когда он подписывался, была правильной. Были определенные ожидания, что он стабилизирует ситуацию в сфере безопасности в Европе. К сожалению, этого не получилось из-за политики Запада. Они предпринимали последовательные шаги по расширению НАТО, продвижению к границам России вопреки всем достигнутым договоренностям. Западные страны откровенно мухлевали с цифрами, данными, контрольными процедурами. Занимали на протяжении многих лет непорядочную позицию по получению преимущества над Россией. Все наши многократные попытки исправить ситуацию, призвать их к ответу не увенчались успехом», - сказал Долгов.
Он также заявил, что «ключевую роль здесь играют США, а другие натовские страны работают по их указке».
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