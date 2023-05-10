«Откровенно мухлевали»: В Совфеде обвинили Европу в разрыве ДОВСЕ
Западные страны много лет занимали непорядочную позицию по получению преимуществ над Россией, сказал НСН Константин Долгов.
Сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН заявил, что вина за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе лежит на западных странах.
Россия денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ). Президент России Владимир Путин назначил ответственным по этому вопросу при рассмотрении в парламенте замглавы МИД Рябкова. ДОВСЕ устанавливал квоты для государств, подписавших его (в том числе для членов НАТО, а также для России), по пяти категориям обычных вооружений и техники в обычных вооружённых силах государств-участников в районе применения Договора. Он касается боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерии, ударных вертолётов и боевых самолётов.
Долгов заявил, что западные страны своей деструктивной политикой сломали всю систему контроля над вооружениями в Европе и мире.
«Идея договора, когда он подписывался, была правильной. Были определенные ожидания, что он стабилизирует ситуацию в сфере безопасности в Европе. К сожалению, этого не получилось из-за политики Запада. Они предпринимали последовательные шаги по расширению НАТО, продвижению к границам России вопреки всем достигнутым договоренностям. Западные страны откровенно мухлевали с цифрами, данными, контрольными процедурами. Занимали на протяжении многих лет непорядочную позицию по получению преимущества над Россией. Все наши многократные попытки исправить ситуацию, призвать их к ответу не увенчались успехом», - сказал Долгов.
Собеседник НСН отметил, что решение о денонсации Россией ДОВСЕ продиктовано собственными интересами.
«Решение правильное и продиктовано заботой о наших интересах в условиях деструктивной линии Запада. Откровенно коллективный Запад поддерживает киевский режим поставками вооружениями. Бессмысленно говорить о перспективах договора при той политике, которую проводят западные страны и США. Своей деструктивной политикой сломали всю систему контроля над вооружениями в Европе и мире. Ключевую роль здесь играют США, а другие натовские страны работают по их указке», - резюмировал Долгов.
Ранее бывший сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США придется считаться с приостановкой участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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