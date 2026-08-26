Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС в Киргизии

Лидер КНР Си Цзиньпин поучаствует в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Бишкеке. Об этом сообщает МИД Китая.

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«Си Цзиньпин с 30 августа по 3 сентября примет участие в саммите... в Бишкеке», - указали в ведомстве.

Кроме того, председатель КНР посетит Киргизию и Египет с государственными визитами, отмечает RT.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин планирует принять участие в саммите ШОС в Бишкеке.

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ФОТО: РИА Новости
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