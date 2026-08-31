Токаев: Казахи никогда исторически не конфликтовали с русскими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что между казахами и русскими исторически не было конфликтов. Об этом он сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке, передает РИА Новости.

По словам казахстанского лидера, взаимодействие двух народов формировалось на протяжении многих веков. Токаев подчеркнул, что в истории не зафиксировано противоречий на почве религии или политики, а возникали лишь небольшие хозяйственные споры. Также он поддержал идею Путина о важности дальнейшего развития гуманитарных контактов.

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Встреча лидеров состоялась в Киргизии, куда глава российского государства прибыл для участия в саммите ШОС. Владимир Путин в свою очередь охарактеризовал отношения между двумя странами как дорогу с двусторонним движением.

Научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Максим Вилисов в беседе с НСН ранее рассказал, что означает победа новой партии «Адилет», которую поддержал Токаев, на выборах в Казахстане.

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ФОТО: РИА Новости
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