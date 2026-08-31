Токаев: Казахи никогда исторически не конфликтовали с русскими

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что между казахами и русскими исторически не было конфликтов. Об этом он сообщил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке, передает РИА Новости.

По словам казахстанского лидера, взаимодействие двух народов формировалось на протяжении многих веков. Токаев подчеркнул, что в истории не зафиксировано противоречий на почве религии или политики, а возникали лишь небольшие хозяйственные споры. Также он поддержал идею Путина о важности дальнейшего развития гуманитарных контактов.