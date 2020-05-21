Игра против «Потока»: Почему ограничения с газопровода сняли наполовину

Фактически сложившаяся ситуация означает, что «Газпром» сможет использовать только половину мощности «Северного потока-2», поскольку нормы ЕС запрещают одной компании одновременно добывать газ и заниматься его транспортировкой.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН объяснил, что Германия сделала со своей стороны всё, что могла.

«Германия все равно отстаивала интересы "Северного потока-2", свои интересы тоже, и приняла постановление, что, если газопровод будет достроен до 23 мая, тогда на него это регулирование распространяться не будет. И тогда это было реальной помощью, потому что планировалось достроить "Северный поток-2" до конца 2019 года. Потом были введены санкции со стороны США, и в итоге до 23 мая достроить не успели. И еще раз отсрочить эту даты Германия уже не могла, иначе ее бы обвинили в коррупционной составляющей данного процесса», - отметил он.

Оператор «Северного потока» Nord Stream AG доволен решением Федерального сетевого агентства: с его точки зрения, оно подтвердило, что газопровод не окажет негативного влияния на конкуренцию. Компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, между тем, продолжит оспаривать действие норм Газовой директивы ЕС в отношении газопровода в Европейском суде, который отклонил иск компании.

Даже если «Газпром» не добьётся исключений, вариант полной загрузки трубы всё же существует, говорит Юшков.

«Для этого участок в 12 миль в акватории Германии нужно будет передать в управление независимому оператору, для этого даже собственность можно не менять. И в этой точке, либо на входе в трубу еще на российской территории, половину поставляемого по трубе газа продавать уже сразу клиентам, которые сейчас получают газ, как правило, на территории Австрии», - описал он возможный сценарий. Фактически получится, что половину газа формально будут поставлять уже потребители газа.

По мнению экспертов, решение ЕС распространить действие своей директивы на «Северный поток-2» - это фактически открытое выступление против России, не имеющее ничего общего с защитой конкуренции. Какая конкуренция может быть на дне моря, где проложена труба, непонятно.

«На деле, мы все прекрасно понимаем, что ни к одному другому проекту газовые директивы в таком виде не используют, везде предоставляются исключения из-под норм третьего энергопакета – для Азербайджана, Прибалтики. То есть, по сути, этот закон действует против России», - подчеркнул Юшков.

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью «Вечерней Москве» назвал происходящее с «Северными потоками» частью политической игры. При этом он тоже считает, что «Северный поток-2» не обязательно будет работать только наполовину своей мощности.

