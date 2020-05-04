Аналитик: Власти ФРГ пытаются защитить «Северный поток-2»
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, как немецкие власти пытаются спасти трубопровод от ограничений по объемам.
ФРГ намерены поддерживать компании, занимающиеся реализацией проекта Газпрома «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление кабмина.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что таким образом власти ФРГ пытаются оказать давление на регулятор, который должен вынести окончательный вердикт относительно газопровода.
«Эти заявления со стороны Германии идут, потому что немецкий регулятор, который определяет режим работы инфраструктуры газопроводов, должен сейчас вынести решение. Изначально в Европе был третий энергопакет, согласно которому было решено, что один поставщик не может загрузить больше половины мощности газопровода. И «Газпром» сталкивался с этой проблемой. По «Северному потоку-1», к примеру, он приходил на берег Германии и там разделялся на две части – газопроводы NEL и OPAL. И раньше «Газпром» сталкивался только с проблемой, когда ему запрещали загружать больше половины мощности именно на суше. И вот проблема «Северного потока-2», почему сейчас немцы и делают заявления, заключается в том, что в прошлом году Евросоюз распространил действия третьего пакета на морские газопроводы. Получается, что «Северный поток-2» достраивается до акватории Германии, и в двенадцати милях от берега начинают действовать эти самые ограничения, из-за чего «Газпром» не может загрузить на 55 млрд кубов газопровод, а может только на 27 с половиной кубометров. И возникает вообще абсурд: немецкий регулятор говорил, что если газопровод достроят до мая 2020 года, тогда он не попадет под действие нового законодательства, которое распространяется на морские газопроводы. Но американцы ввели санкции, и «Газпром» не успел. И на днях немецкий регулятор должен дать пояснения на этот счет. То есть сегодняшние заявления немецких властей – это давление на регулятор, чтобы ограничения на «Северный поток-2» не распространялись», – объясняет эксперт.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с НСН рост мировых цен на нефть в день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.
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