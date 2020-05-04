Аналитик: Власти ФРГ пытаются защитить «Северный поток-2»

«Эти заявления со стороны Германии идут, потому что немецкий регулятор, который определяет режим работы инфраструктуры газопроводов, должен сейчас вынести решение. Изначально в Европе был третий энергопакет, согласно которому было решено, что один поставщик не может загрузить больше половины мощности газопровода. И «Газпром» сталкивался с этой проблемой. По «Северному потоку-1», к примеру, он приходил на берег Германии и там разделялся на две части – газопроводы NEL и OPAL. И раньше «Газпром» сталкивался только с проблемой, когда ему запрещали загружать больше половины мощности именно на суше. И вот проблема «Северного потока-2», почему сейчас немцы и делают заявления, заключается в том, что в прошлом году Евросоюз распространил действия третьего пакета на морские газопроводы. Получается, что «Северный поток-2» достраивается до акватории Германии, и в двенадцати милях от берега начинают действовать эти самые ограничения, из-за чего «Газпром» не может загрузить на 55 млрд кубов газопровод, а может только на 27 с половиной кубометров. И возникает вообще абсурд: немецкий регулятор говорил, что если газопровод достроят до мая 2020 года, тогда он не попадет под действие нового законодательства, которое распространяется на морские газопроводы. Но американцы ввели санкции, и «Газпром» не успел. И на днях немецкий регулятор должен дать пояснения на этот счет. То есть сегодняшние заявления немецких властей – это давление на регулятор, чтобы ограничения на «Северный поток-2» не распространялись», – объясняет эксперт.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с НСН рост мировых цен на нефть в день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи.

