Аналитик объяснил отказ ФРГ освободить «Северный поток-2» от газовой директивы ЕС

«Немцы сделали, что могли. Но история еще не закончилась. "Газпром" будет подавать апелляции. Но, тем не менее, когда Еврокомиссия, буквально открыто выступая против России, распространила действие третьего энергопакета на газопроводы, чего раньше не было. Все понимали, что в море конкуренции возникнуть не может. Германия все равно отстаивала интересы "Северного потока-2", свои интересы тоже, и приняла постановление, что, если газопровод будет достроен до 23 мая, тогда на него это регулирование распространяться не будет. И тогда это было реальной помощью, потому что планировалось достроить "Северный поток-2" до конца 2019 года. Потом были введены санкции со стороны США, и в итоге до 23 мая достроить не успели. И еще раз отсрочить эту даты Германия уже не могла, иначе ее бы обвинили в коррупционной составляющей данного процесса. Конечно, я думаю, что оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG мог бы попытаться опротестовать данное решение на основании того, что все-таки газовая директива – это комплекс антимонопольных законов. Они признаны развивать конкуренцию. Какая может возникнуть конкуренция на дне моря в 12 милях от берега Германии, совершенно непонятно. И в самом законодательстве ЕС прописано, что, если конкуренция возникнуть не может, значит к трубе нельзя применять третий энергопакет, нужно давать исключение из правила. Поэтому я думаю, что «Газпром» будет и дальше добиваться в судах не применения третьего энергопакета к морскому газопроводу. На деле, мы все прекрасно понимаем, что ни к одному другому проекту газовые директивы в таком виде не используют, везде предоставляются исключения из-под норм третьего энергопакета – для Азербайджана, Прибалтики. То есть, по сути, этот закон действует против России. Это никакое не развитие конкуренции, а просто дискриминация одного из поставщиков», – объясняет он.

Эксперт также рассказал, какие есть варианты для полной загрузки «Северного потока-2», если «Газпрому» так и не удастся добиться снятия регулирования.

«Даже если "Газпрому" не удастся получить эти исключения, под эти правила все равно можно подстроиться. Для этого участок в 12 миль в акватории Германии нужно будет передать в управление независимому оператору, для этого даже собственность можно не менять. И в этой точке, либо на входе в трубу еще на российской территории, половину поставляемого по трубе газа продавать уже сразу клиентам, которые сейчас получают газ, как правило, на территории Австрии. Можно перенести точку сдачи и приемки на российскую территорию. Так получится, что выполняются требования загрузки газопроводом не больше пятидесяти процентов мощности одним только поставщиком. Получается, 27,5 миллиардов кубов будет поставлять "Газпром", а остальные 27,5 уже потребители газа, просто они еще в России будут его получать. То есть в принципе варианты полной загрузки "Северного потока-2" существуют, даже в случае, если Газпрому не удастся получить исключений из-под норм третьего энергопакета», – рассказывает специалист НСН.

Ранее Польша заявила о намерении арестовать активы «Северного потока-2».

