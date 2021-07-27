В Турции назвали условие для признания Крыма российским
Турция признает Крым российским, если в ответ Москва подтвердит независимость Турецкой Республики Северного Кипра, рассказал Lenta.ru профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.
Он отметил, что объединенный Кипр, который может стать членом НАТО, не выгоден для России. «Я лично считаю, что Турция и Россия должны заключить соглашение по Крыму и Турецкой Республике Северного Кипра, и Россия должна возглавить движение по признанию республики», — рассказал Хасан. После этого турецкие авиалинии смогут возобновить рейсы на полуостров.
Эксперт подчеркнул, что Украина не будет портить отношения с Турцией, потому что они потребуются стране для вступления в НАТО. Хусан посчитал, что давление на Россию из-за Крыма продолжится со стороны США, пишет URA.RU.
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