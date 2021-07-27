В Турции назвали условие для признания Крыма российским

Турция признает Крым российским, если в ответ Москва подтвердит независимость Турецкой Республики Северного Кипра, рассказал Lenta.ru профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.

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Он отметил, что объединенный Кипр, который может стать членом НАТО, не выгоден для России. «Я лично считаю, что Турция и Россия должны заключить соглашение по Крыму и Турецкой Республике Северного Кипра, и Россия должна возглавить движение по признанию республики», — рассказал Хасан. После этого турецкие авиалинии смогут возобновить рейсы на полуостров.

Эксперт подчеркнул, что Украина не будет портить отношения с Турцией, потому что они потребуются стране для вступления в НАТО. Хусан посчитал, что давление на Россию из-за Крыма продолжится со стороны США, пишет URA.RU.

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ФОТО: pixabay.com
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