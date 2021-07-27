Россию призвали смириться с поставками Украине беспилотников от Турции

Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Москва должна смириться с тем, что Анкара поставляет Украине оружие.

По его словам, которые передает «Лента.ру», Турция и дальше будет развивать связи с Киевом, однако это не должно сказываться на ее отношениях с Россией.

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Улан отметил, что из-за поставок двух десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию по военной мощи. Также он полагает, что Запад и США будут «натравливать Украину на Россию», а Анкара к этому не стремится. Турция лишь хочет поддерживать отношения с Киевом на хорошем уровне, никакой угрозы для России это не представляет. По мнению профессора, это «большая разница».

Профессор не исключил, что Турция могла бы стать посредником между Москвой и Киевом.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, с какой целью Киев купил у Анкары ударные беспилотники, пишет «Газета.ру».

Вице-адмирал Петр Святашов и адмирал Игорь Касатонов ранее оценили перспективу превращения Черного моря в «российское озеро», о чем заявил Кулеба в своём Facebook.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаТурция
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