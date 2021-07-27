Россию призвали смириться с поставками Украине беспилотников от Турции
Профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил, что Москва должна смириться с тем, что Анкара поставляет Украине оружие.
По его словам, которые передает «Лента.ру», Турция и дальше будет развивать связи с Киевом, однако это не должно сказываться на ее отношениях с Россией.
Улан отметил, что из-за поставок двух десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию по военной мощи. Также он полагает, что Запад и США будут «натравливать Украину на Россию», а Анкара к этому не стремится. Турция лишь хочет поддерживать отношения с Киевом на хорошем уровне, никакой угрозы для России это не представляет. По мнению профессора, это «большая разница».
Профессор не исключил, что Турция могла бы стать посредником между Москвой и Киевом.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, с какой целью Киев купил у Анкары ударные беспилотники, пишет «Газета.ру».
Вице-адмирал Петр Святашов и адмирал Игорь Касатонов ранее оценили перспективу превращения Черного моря в «российское озеро», о чем заявил Кулеба в своём Facebook.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,1 млн+23 239 / сут.
Умерли
155 тыс.+727 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+16 200 / сут.
- На Сочи в третий раз обрушится опасный ливень
- Россию призвали смириться с поставками Украине беспилотников от Турции
- Стало известно о новом методе мошенничества в мессенджерах
- В Польше заявили о попытках спасти Европу от «Северного потока — 2»
- Кравчука подключили к аппарату ИВЛ
- Российский боксер Гаджимагомедов вышел в четвертьфинал Олимпиады
- Надувайте лодки. На Москву идет циклон, затопивший Европу
- Россияне завоевали серебро в стрельбе из пистолета
- В Забайкалье восстановлено движение поездов через реку Ареда
- Бывший полковник СБУ готов дать показания по иску России в ЕСПЧ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru