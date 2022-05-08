Штайнмайер заявил о крахе мечта о едином европейском доме

Свое выступление он начал с благодарности союзникам на Западе и Востоке, которые освободили Германию от нацизма77 лет назад.

«8 мая для нас, немцев, День благодарности. Это союзники с Запада и Востока победили Гитлера 77 лет назад, и мы, немцы, отмечаем эту дату как День освобождения», - отметил немецкий президент.

Он также заявил, что несколько поколений политиков работали над тем, чтобы в Европе никогда не было войны.

«Михаил Горбачев дал нам перспективу создания единого европейского дома. Но сегодня, в это 8 мая, мечта о едином европейском доме потерпела крах, ее место занял кошмар. Это 8 мая - День войны», - подчеркнул Штайнмайер и назвал ситуацию на Украине эпохальным сломом.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил глав иностранных государств и граждан по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин, обратившись к ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, заявил о недопустимости реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне.

