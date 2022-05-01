Вывод российских войск из Украины назвали условием снятия санкций с РФ в Германии

«Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе. В худшем случае это станет приглашением к следующей войне — еще ближе к нашим границам», — цитирует ее Газета.ru.

Бербок также считает, что после окончания российской спецоперации на Украине Евросоюз не сможет выстраивать отношения с Москвой, как до начала кампании.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила планы по ужесточению санкций против России. При этом она предостерегла от введения немедленного запрета российского газа.

