Вывод российских войск из Украины назвали условием снятия санкций с РФ в Германии

Санкции с России могут быть сняты только после вывода войск с территории Украины, заявила газете Bild am Sonntag глава МИД Германии Анналена Бербок.

Эксперт отреагировала на планы Германии усилить антироссийские санкции

«Для нас ясно: отмена санкций произойдет только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам, в Европе. В худшем случае это станет приглашением к следующей войне — еще ближе к нашим границам», — цитирует ее Газета.ru.

Бербок также считает, что после окончания российской спецоперации на Украине Евросоюз не сможет выстраивать отношения с Москвой, как до начала кампании.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила планы по ужесточению санкций против России. При этом она предостерегла от введения немедленного запрета российского газа.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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