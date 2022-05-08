Посла Украины освистали в центре Берлина
В центре Берлина освистали посла Украины в Германии Андрея Мельника во время возложения венков к мемориалу советским воинам в городском районе Тиргартен. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
«Мельник, вон» - выкрикивали на немецком и украинском языках жители немецкой столицы, недовольные визитом киевским дипломатом.
Уточняется, что украинской делегации пришлось после замечания берлинской полиции свернуть 25-метровый флаг. При этом в столице ФРГ запретили на акции «Бессмертный полк» использовать флаги и знамена. Ограничения не косались территорий 15 мемориалов.
Ранее Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ посетить Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой».
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