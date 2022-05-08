Посла Украины освистали в центре Берлина

«Мельник, вон» - выкрикивали на немецком и украинском языках жители немецкой столицы, недовольные визитом киевским дипломатом.

Уточняется, что украинской делегации пришлось после замечания берлинской полиции свернуть 25-метровый флаг. При этом в столице ФРГ запретили на акции «Бессмертный полк» использовать флаги и знамена. Ограничения не косались территорий 15 мемориалов.

Ранее Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ посетить Киев и назвал его «оскорбленной ливерной колбасой».

