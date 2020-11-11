«Проблема не в Силуанове!» Экономист выступил против увольнения главы Минфина

«Уволит Путин Силуанова или не уволит – ситуация в экономике страны не изменится ни на грош. Возможно, будет чуть больше денег, будут чуть ниже налоги, но, скорее всего, это никак не повлияет на выход страны из экономического кризиса. Проблема не в Силуанове и не в тех инструментах, которые сегодня применяются на финансовом фронте, а проблема в отсутствии доверия общества и бизнес-сообщества и к правительству, и к государству в целом. Проблема в том, что нет справедливости. А те, кто говорит нам о справедливости, прежде всего высшие должностные лица, на самом деле лицемерят. По телевизору они говорят одно, а в жизни делают совершенно другое. При этом они остаются непотопляемыми, хотя в любой другой стране их давно бы уже осудили за коррупцию», - заключил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и главу Минстроя Владимира Якушева. Последний займет пост полномочного представителя в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.

