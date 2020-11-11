«Проблема не в Силуанове!» Экономист выступил против увольнения главы Минфина
Главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в эфире НСН прокомментировал слухи о предстоящих кадровых перестановках в правительстве.
В Госдуме не исключают новых отставок в правительстве. В частности, в КПРФ называют одним из кандидатов на выбывание министра финансов Антона Силуанова. Ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал депутатов Госдумы не принимать федеральный бюджет на ближайшие три года, который утвердило правительство РФ. Он обрушился с критикой на главу Минфина Антона Силуанова, обвиняя его в губительных для экономики страны действиях.
Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский в эфире НСН предположил, что замена Силуанова на посту главы Минфина не спасет страну от последствий экономического кризиса.
«Геннадий Зюганов знает, что он уважаем Владимиром Путиным, потому позволяет себе высказываться на самые разные актуальные и животрепещущие темы. Сейчас идут разговоры и переформатировании правительства. Если уволить Силуанова, что может в текущей ситуации сделать другой человек? Как он сможет изменить положение в стране, использовать тот арсенал финансово-экономических инструментов, которые есть сегодня в распоряжении вице-премьера и министра финансов? Думается, что вряд ли кто-то на месте Силуанова распорядится имеющимися резервами лучше него. Правительство, Минфин, ЦБ делают, на мой взгляд, максимум в этой плохой и усугубляющейся в своем негативе ситуации», - заявил он.
Собеседник НСН выразил мнение, что государство и правительство утратило доверие общества. Более того, деятельность ряда высших должностных лиц в стране, по его словам, заслуживают антикоррупционного расследования.
«Уволит Путин Силуанова или не уволит – ситуация в экономике страны не изменится ни на грош. Возможно, будет чуть больше денег, будут чуть ниже налоги, но, скорее всего, это никак не повлияет на выход страны из экономического кризиса. Проблема не в Силуанове и не в тех инструментах, которые сегодня применяются на финансовом фронте, а проблема в отсутствии доверия общества и бизнес-сообщества и к правительству, и к государству в целом. Проблема в том, что нет справедливости. А те, кто говорит нам о справедливости, прежде всего высшие должностные лица, на самом деле лицемерят. По телевизору они говорят одно, а в жизни делают совершенно другое. При этом они остаются непотопляемыми, хотя в любой другой стране их давно бы уже осудили за коррупцию», - заключил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и главу Минстроя Владимира Якушева. Последний займет пост полномочного представителя в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.
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