«Хватит на несколько недель»: В США оценили перспективу поддержки Украины

Также Украина должна усилить Национальное антикоррупционное бюро с предоставлением ему права на прослушивание и исключительных полномочий. В ведении СБУ должны остаться контрразведывательная работа, а также борьба с терроризмом и киберпреступности. Кроме того, Вашингтон потребовал реформировать Нацполицию, Минобороны, пограничную и таможенную службы, Высший антикоррупционный суд и Бюро экономической безопасности.

СКОЛЬКО ПОТРАТИЛИ?

Вместе с тем, сообщил телеканал Fox News, сенатор Джеймс Дэвид Вэнс и члены Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц и Чип Рой запросили 26 сентября у помощника американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана данные о точной сумме расходов на Украину. У авторов послания возникли сомнения после слов Салливана о том, что Белый дом перечислил в качестве помощи Киеву порядка $79,9 млрд с начала спецоперации России на Украине. Вместе с тем административно-бюджетное управление Белого дома утверждает, что было потрачено $111 млрд. Конгрессменам показалось странным, что администрация президента не знает, сколько средств Вашингтон перечислил на помощь Киеву.

НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ИЛИ ПОЛГОДА?

Впрочем, возможностей помогать оружием Украине у США остается не так уж и много, признают в Вашингтоне. Так, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN призвал Конгресс поспешить с перечислением Киеву $24 млрд, пока для контрнаступления ВСУ сохраняются благоприятные условия. Кирби добавил, что средств для поддержки Украины у Америки остается лишь на несколько недель, отсутствие дополнительного финансирования не позволит помогать Киеву осенью и зимой.

Несколько более оптимистичен в своих прогнозах немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер. В эфире программы телеканала Phoenix он заявил, что поставки оружия со стороны Вашингтона продлятся еще шесть месяцев, а вслед за США поддержку прекратят и прочие страны Запада. Он также предрек значительные перемены в области поддержке Киева перед президентскими выборами в США в 2024 году.

PATRIOT НЕ ПОСТАВЯТ, ABRAMS УНИЧТОЖАТ

Вместе с тем некоторое вооружение Вашингтон прекратил поставлять Киеву уже сегодня. Так, экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в беседе с журналистом Стивеном Гарднером заявил, что США больше не отправляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot после ударов российской армии по зенитной батарее российской ракетой «Кинжал». По подорванной российскими войсками в мае установке нет сведений уже несколько месяцев, добавил Джонсон. Сейчас США отправляют в качестве военной помощи менее значимые технику и оборудование.

Вместе с тем американские власти подтвердили прибытие на Украину неустановленного количества танков Abrams. Новые поставки, отметил Кирби, ожидаются в ближайшие недели.

Впрочем, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, судьба поступивших Abrams незавидна — их уничтожат российские войска, машины не сумеют изменить расстановку сил, поскольку нехватка сил ПВО делает танки легкой мишенью для авиаударов.

ПОМОЖЕТ ЛИ ФИНЛЯНДИЯ?

Тем временем нехватку средств для поддержки Украины ощущают не только в Вашингтоне — необходимость помогать Киеву больно ударила и по бюджету Финляндии. Об этом сообщила газета The New Your Times со ссылкой на директора по оборонной политике при Минобороны Финляндии Янне Кууселу.