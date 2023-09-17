Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией

По его словам, США и Европе необходимо найти способ поддерживать связи с Москвой. Ниинисте уточнил, что не имеет в виду дружбу.

«Но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», - объяснил он.

Ниинисте считает, что после завершения кризиса на Украине нужны гарантии, что конфликт не повторится.

Финляндия с 16 сентября запретила въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Исключение сделано для проживающих в РФ граждан Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».

