Президент Финляндии призвал Запад поддерживать отношения с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью газете The New York Times заявил о важности поддержания отношений с Россией.
По его словам, США и Европе необходимо найти способ поддерживать связи с Москвой. Ниинисте уточнил, что не имеет в виду дружбу.
«Но способность к терпимости и даже немного к взаимопониманию», - объяснил он.
Ниинисте считает, что после завершения кризиса на Украине нужны гарантии, что конфликт не повторится.
Финляндия с 16 сентября запретила въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Исключение сделано для проживающих в РФ граждан Евросоюза, отмечает «Радиоточка НСН».
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