«Неуступчивый и коррумпированный»: В кризисе в Сеуле обвинили южнокорейского лидера
Введение военного положения в Южной Корее произошло с явного согласия США, долгое время подавлявших южнокорейский суверенитет, сказал НСН Александр Жебин.
К кризису в Южной Корее привели действия зависимого от США южнокорейского лидера Юн Сок Еля, парламент неоднократно голосовал по импичменту его окружения. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее ввел в стране военное положение. Вход в здание парламента был заблокирован, в столице страны Сеуле появились военная авиация и военная техника. По словам Жебина, произошедшее в Южной Корее было вызвано исключительно внутриполитическими причинами.
«Никакой внешней угрозы в Южной Корее нет ни со стороны России, ни со стороны Китая, ни со стороны Северной Кореи. Причины кризиса чисто внутриполитические. Нынешний президент и его политика сегодня крайне непопулярны. Юн Сок Ель победил на выборах с самым минимальным преимуществом за всю историю Южной Кореи — 0,7%, непонятно, как там считали голоса. К тому же за оппозиционного кандидата голосовали больше людей, чем на прошлых президентских выборах. Юн Сок Ель — бывший генеральный прокурор, он никогда не был политиком. Это довольно прямолинейный человек, который никогда не умел идти на компромисс (а политику нужно уметь это делать). Он проводил свой курс, не слушал никаких возражений и предложений со стороны других политических сил. Ему надо было учитывать, что он имеет минимальное преимущество, а он полностью переиначил прежний курс по указке США, стал фактически превращать свою страну в заокеанский штат США. Он сам и его супруга были замешаны в разных коррупционных скандалах, которые вызывали возмущение общественности», — сказал Жебин.
Собеседник НСН добавил, что парламент неоднократно голосовал по импичменту окружения президента.
«В парламенте было проведено 22 голосования по импичменту его окружения, различных официальных лиц, в частности, последний кризис спровоцировал импичмент, вынесенный генеральному прокурору страны и председателю Счетной палаты. Естественно, что президент, не обладая большинством в парламенте, не мог проводить те законопроекты, которые он считал нужным», — отметил кореевед.
Эксперт подчеркнул, что военное положение было введено под влиянием США.
«Здесь интересно поведение США. Южная Корея не могла бы пойти на такой шаг без явного одобрения Вашингтона. Это еще один пример того, как США продвигают демократию по всему миру. Пока “демократия” верой и правдой служит Америке и пока ей не угрожают народные возмущения, все хорошо. А как только такая “демократия” зашатается, американцы готовы попрать все демократические нормы и прибегнуть к военным переворотам, напоминающим худшие времена диктаторских режимов в Южной Корее. Отмечу, что южнокорейская армия находится под командованием американского генерала, о суверенитете страны говорить не приходится», — заявил собеседник НСН.
В заключение Жебин усомнился, что оппозиция сможет объявить импичмент президенту.
«Для импичмента им не хватает определенного количества голосов. Кроме того, они не могут пройти в парламент, так как все заблокировано войсками и полицией. К тому же заявления президента, что оппозиция — это северокорейские прокоммунистические элементы, дает возможность силовым структурам обезглавить оппозицию и арестовать наиболее активных деятелей. По традиции любая попытка оппозиции заявить о своих правах подавлялась под предлогом того, что это коммунисты и сторонники Северной Кореи, которые угрожают опасности Южной Кореи. Сейчас эта схема снова пущена в ход, что свидетельствует о крайней безысходности ситуации в отношениях США с Южной Кореей и в самой Южной Корее», — подытожил он.
На момент публикации материала стало известно, что лидер пропрезидентской партии Южной Кореи Хан Дон Хун заявил, что использование армии и полиции в Сеуле было незаконным. Он отметил, что введенное президентом военное положение утратило юридическую силу после его отмены парламентом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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