«Неуступчивый и коррумпированный»: В кризисе в Сеуле обвинили южнокорейского лидера

К кризису в Южной Корее привели действия зависимого от США южнокорейского лидера Юн Сок Еля, парламент неоднократно голосовал по импичменту его окружения. Об этом НСН заявил ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ранее ввел в стране военное положение. Вход в здание парламента был заблокирован, в столице страны Сеуле появились военная авиация и военная техника. По словам Жебина, произошедшее в Южной Корее было вызвано исключительно внутриполитическими причинами.

«Никакой внешней угрозы в Южной Корее нет ни со стороны России, ни со стороны Китая, ни со стороны Северной Кореи. Причины кризиса чисто внутриполитические. Нынешний президент и его политика сегодня крайне непопулярны. Юн Сок Ель победил на выборах с самым минимальным преимуществом за всю историю Южной Кореи — 0,7%, непонятно, как там считали голоса. К тому же за оппозиционного кандидата голосовали больше людей, чем на прошлых президентских выборах. Юн Сок Ель — бывший генеральный прокурор, он никогда не был политиком. Это довольно прямолинейный человек, который никогда не умел идти на компромисс (а политику нужно уметь это делать). Он проводил свой курс, не слушал никаких возражений и предложений со стороны других политических сил. Ему надо было учитывать, что он имеет минимальное преимущество, а он полностью переиначил прежний курс по указке США, стал фактически превращать свою страну в заокеанский штат США. Он сам и его супруга были замешаны в разных коррупционных скандалах, которые вызывали возмущение общественности», — сказал Жебин.