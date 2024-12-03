Кореевед Ланьков: Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся»

Он предположил, что решение Юн Сок Ёля удивило, в том числе, и лидера КНДР Ким Чен Ына.

«Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться происходящим не может и, полагаю, сам в изумлении», — сказал Ланьков.

Профессор добавил, что в настоящее время находится в Пекине и не намерен детально комментировать ситуацию до её уяснения и возвращения в Сеул.

Ранее Командование военным положением объявило, что в Южной Корее приостановлена работа парламента и политических партий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

