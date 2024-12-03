Кореевед Ланьков: Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль «рехнулся»
Ввод в Южной Корее военного положения говорит о том, что президент страны Юн Сок Ёль, «кажется, рехнулся». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков.
Он предположил, что решение Юн Сок Ёля удивило, в том числе, и лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Кажется, президент Юн рехнулся. Ким Чен Ын воспользоваться происходящим не может и, полагаю, сам в изумлении», — сказал Ланьков.
Профессор добавил, что в настоящее время находится в Пекине и не намерен детально комментировать ситуацию до её уяснения и возвращения в Сеул.
Ранее Командование военным положением объявило, что в Южной Корее приостановлена работа парламента и политических партий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru