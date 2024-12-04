Богатые традиции переворотов: Президенту Южной Кореи грозит импичмент за военное положение
Военные Южной Кореи не смогли помешать парламенту страны отменить военное положение, которое ввел президент.
Оппозиция Южной Кореи намерена добиваться импичмента президента страны Юн Сок Ёля после того, как он объявил о введении военного положения в обращении к нации, сообщает агентство Yonhap.
Накануне президент объяснил свое решение действиями членов Нацсобрания, в том числе попытками объявить импичмент 22 правительственным чиновникам, включая государственного аудитора и главного прокурора, что парализовало бы судебную и исполнительную ветви власти. Президент также подчеркнул, что члены Нацсобрания планировали сократить бюджет страны на 2025 год на рекордные 4,1 трлн вон (около $3 млрд).
Еще до заявлений о введении военного положения в ходе экстренного совещания с правительством Юн Сок Ёль сообщал о попытках проведения против него процедуры импичмента. Он представляет консервативную партию «Сила народа», а большинство в парламенте (170 мест из 300) принадлежит противостоящей ей либеральной Демократической партии.
Помимо случаев коррупции, в которых по данным местных СМИ замешан президент, есть и другие причины недовольства Юн Сок Ёлем. К примеру, политик активно предпринимал попытки посадить в тюрьму своего оппонента Ли Чжэ Мёна. На него в начале 2024 года было совершено неудачное покушение. В ноябре 2024 Ли Чжэ Мён получил условный срок по обвинению в лжесвидетельстве, что лишило его права участвовать в президентских выборах 2027 года и спровоцировало массовые протесты оппозиции.
ВОЕННЫЕ ОКРУЖИЛИ ПАРЛАМЕНТ
Сразу после заявления президента о введении военного положения агентство Yonhap со ссылкой на начальника штаба южнокорейской армии генерал Пака Ана Су, который был объявлен командующим военным положением, написало о приостановке работы парламента и политических партий в стране.
«Запрещена вся политическая деятельность, включая протесты», — сказал генерал.
При этом на улицах Сеула появилась военная техника. Здание парламента было заблокировано военными. Их действиям противостояли депутаты и их помощники.
К зданию парламента вышли тысячи граждан, сообщало Reuters. Митингующие требовали отмены военного положения и ухода президента в отставку.
Затем Национальной ассамблее Южной Кореи удалось проголосовала за отмену военного положения. На экстренном заседании присутствовало 190 членов парламента из 300, все они единогласно проголосовали за резолюцию, которая требует отмены военного положения. Согласно закону, для принятия подобного решения достаточно большинства голосов, то есть проголосовать должны 151 депутат или более.
Лидер второй по величине и контролирующей пост президента партии «Сила народа» Хан Дон Хун по итогу заседания назвал действий военных незаконными.
«Мы сожалеем, что такая ситуация сложилась с правящей партией. Для военных и полиции теперь незаконно осуществлять государственную власть на основе военного положения», — сказал он.
В свою очередь экс-президент республики Мун Чжэ Ин тоже призвал военных не следовать приказам главы государства.
«Военные не должны повторить ошибку, снова выступив против народа. Военные не должны быть мобилизованы для неконституционного объявления военного положения», — сказал он.
ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ИМПИЧМЕНТ
Только через шесть часов Юн Сок Ёль заявил об отмене военного положения по просьбе Нацсобрания. Среди прочего он призвал «прекратить повторяющиеся процедуры импичмента, законодательную и бюджетную деятельность, которые парализуют функционирование страны». Депутаты повторно проголосовали за снятие военного положения еще раз. Военные вернулись в места постоянной дислокации.
Позже Демократическая партия Южной Кореи, обладающая большинством голосов в парламенте, уже потребовала отставки президента Юн Сок Ёля, сообщило агентство Yonhap.
«Это серьезный акт мятежа и полная причина для импичмента. Если президент Юн не уйдет в отставку немедленно, мы немедленно начнем процедуру импичмента в соответствии с волей народа», — следует из заявления.
Также в оппозиция требует отставки министров обороны, внутренних дел и безопасности, обвиняя их в попытке госпереворота.
Старшие помощники южнокорейского президента Юн Сок Ёля заявили об отставке из-за введения военного положения. По данным агентства Yonhap, в числе подавших в отставку — глава администрации президента Чон Джин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик, начальник штаба по политике Сун Тхэ Юн и семь других старших помощников.
В Южной Корее не впервые подвергают президента импичменту. Так в 2016 году парламент страны принял аналогичное решение относительно лидера государства Пак Кын Хе, которая вместе со своим окружением была замешана в крупном коррупционном скандале. Помимо прочего с 1948 года три президента страны были свергнуты, три – обвинены в коррупции, два – приговорены к смертной казни.
ВСЕОБЩЕЕ УДИВЛЕНИЕ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле считают ситуацию в Южной Корее тревожной и внимательно следят за развитием событий.
Как рассказал НСН ведущий научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин, к кризису в Южной Корее привели действия президента, зависимого от США. Именно поэтому парламент уже неоднократно голосовал по импичменту его окружения.
«Нынешний президент и его политика сегодня крайне непопулярны. Юн Сок Ёль победил на выборах с самым минимальным преимуществом за всю историю Южной Кореи — 0,7%, непонятно, как там считали голоса. К тому же за оппозиционного кандидата голосовали больше людей, чем на прошлых президентских выборах», - заявил он.
Как напомнил собеседник НСН, Юн Сок Ёль, как бывший генеральный прокурор, является прямолинейным человеком, который никогда не умел идти на компромисс.
«Ему надо было учитывать, что он имеет минимальное преимущество, а он полностью переиначил прежний курс по указке США, стал фактически превращать свою страну в заокеанский штат США. Он сам и его супруга были замешаны в разных коррупционных скандалах, которые вызывали возмущение общественности», — сообщил Жебин.
Эксперт также допустил, что военное положение в Южной Корее не могло быть введено без одобрения США.
Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков в беседе с «Газетой.Ru» допустил, что введение военного положения в Южной Корее говорит о том, что президент страны Юн Сок Ёль, «кажется, рехнулся».
Он предположил, что решение Юн Сок Ёля удивило, в том числе, и лидера КНДР Ким Чен Ына.
«Ким Чен Ын воспользоваться происходящим не может и, полагаю, сам в изумлении», — заявил Ланьков.
Ранее сообщалось, что США на фоне ситуации с введением и отменой военного положения в Южной Корее приняли решение отложить проведение с ней учений по ядерному сдерживанию КНДР, напоминает «Радиоточка НСН».
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