Богатые традиции переворотов: Президенту Южной Кореи грозит импичмент за военное положение

Оппозиция Южной Кореи намерена добиваться импичмента президента страны Юн Сок Ёля после того, как он объявил о введении военного положения в обращении к нации, сообщает агентство Yonhap.

Накануне президент объяснил свое решение действиями членов Нацсобрания, в том числе попытками объявить импичмент 22 правительственным чиновникам, включая государственного аудитора и главного прокурора, что парализовало бы судебную и исполнительную ветви власти. Президент также подчеркнул, что члены Нацсобрания планировали сократить бюджет страны на 2025 год на рекордные 4,1 трлн вон (около $3 млрд).

Еще до заявлений о введении военного положения в ходе экстренного совещания с правительством Юн Сок Ёль сообщал о попытках проведения против него процедуры импичмента. Он представляет консервативную партию «Сила народа», а большинство в парламенте (170 мест из 300) принадлежит противостоящей ей либеральной Демократической партии.

Помимо случаев коррупции, в которых по данным местных СМИ замешан президент, есть и другие причины недовольства Юн Сок Ёлем. К примеру, политик активно предпринимал попытки посадить в тюрьму своего оппонента Ли Чжэ Мёна. На него в начале 2024 года было совершено неудачное покушение. В ноябре 2024 Ли Чжэ Мён получил условный срок по обвинению в лжесвидетельстве, что лишило его права участвовать в президентских выборах 2027 года и спровоцировало массовые протесты оппозиции.