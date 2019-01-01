Хотите как в Египте? Эксперты об условиях возращения полетов в Грузию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для снятия запрета на авиаперелеты в Грузию. По его словам, в Москве рассмотрят такую возможность, если будут устранены угрозы безопасности россиян.

«Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии», - сказал министр в интервью газете «Аргументы и факты».

При этом Лавров назвал отношения грузинских властей и оппозиции внутренними делами страны, в которые Москва не собирается вмешиваться, однако выразил обеспокоенность попытками «некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения».

Примечательно, что о возможном снятии запрета на перелеты в Грузию СМИ сообщили еще неделю назад. Тогда источники «Коммерсанта» в МИДе заявили, что российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию, но для этого нужно, чтобы прекратились русофобские настроения, и можно было бы гарантировать безопасность россиян. Однако руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН усомнился, что самолеты полетят в Грузию уже завтра.