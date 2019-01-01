Хотите как в Египте? Эксперты об условиях возращения полетов в Грузию
Собеседники НСН рассказали, почему для снятия запрета на авиаперелеты в Грузию необходимо обеспечить безопасность россиян.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал условие для снятия запрета на авиаперелеты в Грузию. По его словам, в Москве рассмотрят такую возможность, если будут устранены угрозы безопасности россиян.
«Если это произойдет, будут созданы необходимые условия для рассмотрения возможности отмены принятых Россией мер предосторожности, включая запрет на авиаперевозки в Грузию. Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии», - сказал министр в интервью газете «Аргументы и факты».
При этом Лавров назвал отношения грузинских властей и оппозиции внутренними делами страны, в которые Москва не собирается вмешиваться, однако выразил обеспокоенность попытками «некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения».
Примечательно, что о возможном снятии запрета на перелеты в Грузию СМИ сообщили еще неделю назад. Тогда источники «Коммерсанта» в МИДе заявили, что российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию, но для этого нужно, чтобы прекратились русофобские настроения, и можно было бы гарантировать безопасность россиян. Однако руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН усомнился, что самолеты полетят в Грузию уже завтра.
«Дмитрий Песков сообщил, что запреты на полеты будут сохраняться так долго, как потребует ситуация. В том числе, это будет зависеть от того, насколько будет соблюдаться права российских туристов и обеспечиваться их безопасность.Пока инцидентов нет, более того, сами туристы говорят, что им ничего не угрожает, разве что избыточное гостеприимство. Но возобновление полетов в ближайшие дни не стоит ждать», - отметил он.
В свою очередь, председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов пояснил в эфире НСН, почему так важна уверенность в безопасности российских граждан для возобновления полетов в ту или иную страну.
«Наивысший критерий истины – это практика. У нас есть печальный опыт взорвавшегося в воздухе российского самолета над Синайским полуостровом. Кто пронес эту бомбу в аэропорт Шарм-эль-Шейха. И бомбу эту пронес работник аэрогавани. Авиация очень чувствительна к этим вещам, поэтому мы до сих пор не возобновляем полеты в Египет чартеров. Гарантий нет, что подобное не произойдет в Грузии. В этом случае политика не при чем, важнее всего безопасность российских и грузинских туристов. Как только появится полная уверенность в этом, будем думать о возобновлении авиасообщения», - сказал собеседник агентства.
Напомним, что прямое авиасообщение между Россией и Грузией было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля.
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