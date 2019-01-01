Экс-замминистра: Русофобия в Грузии не должна перекинуться на аэропорты

Российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию. Но, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в МИД РФ, это произойдёт, если «в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан».

Напомним, на фоне антироссийских акций в Тбилиси, Москва с 8 июля прервала прямое авиасообщение с Грузией, а российские туроператоры прекратили прием заявок на поездки в Грузию.

Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что перспектива возобновления авиасообщения близка, но обеим странам еще предстоит решить несколько принципиальных вопросов.

«Приятно читать такие новости, потому что это выгодно нашей экономике, грузинской и плюс нашим людям. Без авиасообщения государство невольно скатывается в позапрошлый век. Для нормальных деловых контактов авиация необходима. Уже есть наметки пути решения проблемы, можно возобновлять полеты, но еще необходимо убедиться в том, что волна русофобии и этих выкриков по ТВ не перекинется на аэропорты Грузии. И только тогда можно будет говорить об авиасообщении», - пояснил механизм действий эксперт.

Помимо Грузии у России нет авиасообщения с Египтом. Оно было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В обеих ситуациях нашей стране важно обеспечить безопасность отечественных туристов.