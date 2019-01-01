Экс-замминистра: Русофобия в Грузии не должна перекинуться на аэропорты
Экс-замминистра гражданской авиации СССР в эфире НСН заявил, что политика в деле возобновления авиасообщения с Грузией должна отойти на второй план.
Российские власти не исключают возможности возобновления полетов в Грузию. Но, как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в МИД РФ, это произойдёт, если «в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан».
Напомним, на фоне антироссийских акций в Тбилиси, Москва с 8 июля прервала прямое авиасообщение с Грузией, а российские туроператоры прекратили прием заявок на поездки в Грузию.
Председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов в эфире НСН заявил, что перспектива возобновления авиасообщения близка, но обеим странам еще предстоит решить несколько принципиальных вопросов.
«Приятно читать такие новости, потому что это выгодно нашей экономике, грузинской и плюс нашим людям. Без авиасообщения государство невольно скатывается в позапрошлый век. Для нормальных деловых контактов авиация необходима. Уже есть наметки пути решения проблемы, можно возобновлять полеты, но еще необходимо убедиться в том, что волна русофобии и этих выкриков по ТВ не перекинется на аэропорты Грузии. И только тогда можно будет говорить об авиасообщении», - пояснил механизм действий эксперт.
Помимо Грузии у России нет авиасообщения с Египтом. Оно было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В обеих ситуациях нашей стране важно обеспечить безопасность отечественных туристов.
«Наивысший критерий истины – это практика. У нас есть печальный опыт взорвавшегося в воздухе российской самолета над Синайским полуостровом. Кто пронес эту бомбу в аэропорт Шарм-эль-Шейха. И бомбу эту пронес работник аэрогавани. Авиация очень чувствительна к этим вещам, поэтому мы до сих пор не возобновляем полеты в Египет чартеров. Гарантий нет, что подобное не произойдет в Грузии. В этом случае политика не при чем, важнее всего безопасность российских и грузинских туристов. Как только появится полная уверенность в этом, будем думать о возобновлении авиасообщения», - отметил Олег Смирнов.
Вопрос отмены визового режима для граждан Грузии также остается актуальным. Источники «Ъ» в МИДе уточнили, до протестов в Тбилиси, начавшихся 20 июня, уже был проработан указ об отмене виз с Грузией. Нужно было просто его подписать. При нормализации ситуации в республике визовый вопрос «можно будет развернуть назад».
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