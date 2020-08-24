Минск заявил о попытке нарушения воздушного пространства со стороны Литвы

ВВС и силы ПВО Белоруссии вечером 23 августа пресекли провокацию со стороны Литвы в районе населённого пункта Волковщина. Об этом заявили в Минобороны республики, передаёт RT.

Уточняется, что сопредельной территории попытались запустить зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Их полёт удалось пресечь без использования оружия.

Военные направили в белорусский МИД материалы для подготовки ноты протеста.

Ранее действующий глава государства Александр Лукашенко поручил провести военные учения на гродненском направлении, а также усилить охрану границы и внимательно отслеживать перемещения войск НАТО по территории Литвы и Польши.

