Минск заявил о попытке нарушения воздушного пространства со стороны Литвы
ВВС и силы ПВО Белоруссии вечером 23 августа пресекли провокацию со стороны Литвы в районе населённого пункта Волковщина. Об этом заявили в Минобороны республики, передаёт RT.
Уточняется, что сопредельной территории попытались запустить зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой. Их полёт удалось пресечь без использования оружия.
Военные направили в белорусский МИД материалы для подготовки ноты протеста.
Ранее действующий глава государства Александр Лукашенко поручил провести военные учения на гродненском направлении, а также усилить охрану границы и внимательно отслеживать перемещения войск НАТО по территории Литвы и Польши.
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