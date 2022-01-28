На Украине засомневались в дееспособности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не стал бы затягивать принятие решений по Минским соглашениям, если бы по-настоящему хотел защитить свой народ. Об этом сообщает украинский телеканал «Наш» со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Виталия Журавского.

Он считает, что президент Украины должен быть готов умереть ради своей страны.

«Масло в огонь!» Митрохин и Вассерман поспорили о поставках оружия в Донбасс

Журавский подчеркнул, что в предвыборной компании Зеленский обещал обеспечить мир в государстве. Он отметил, что, если президент боится принимать решения, то не понятно, для чего он изначально шел на этот пост.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что о реальных войнах не говорят столько, сколько об Украине.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Facebook/Володимир Зеленський
ТЕГИ:Минские СоглашенияПолитикаПрезидент УкраиныУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры