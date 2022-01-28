На Украине засомневались в дееспособности Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не стал бы затягивать принятие решений по Минским соглашениям, если бы по-настоящему хотел защитить свой народ. Об этом сообщает украинский телеканал «Наш» со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Виталия Журавского.

Он считает, что президент Украины должен быть готов умереть ради своей страны.