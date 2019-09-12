Хорошо, что дружат. Путин и Нетаньяху не допустили российско-израильские боестолкновения

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перед визитом в Москву заявил о том, что только их хорошие с президентом России Владимиром Путиным отношения позволили не допустить прямые столкновения российских и израильских военных в Сирии. Израильский премьер отметил, что конфликт был бы неизбежен из-за противоречий в действиях израильских военных и Воздушно-космических сил РФ в регионе.

С этой точкой зрения в эфире НСН согласился первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, что это близко к реальной оценке. Там настолько маленькая территория, настолько все приближено, что когда совершали атаки наши истребители и другие воздушные суда в составе ВКС, они могли случайно залетать на территорию, которую контролирует Израиль. Израильтяне с пониманием к этому относились. У нас с ними был полный контакт. За исключением того случая, когда был сбит наш самолет-разведчик Ил-20. Он был сбит, конечно, не израильтянами, а сирийскими ПВО. Здесь очень сложная ситуация, тем не менее, Израиль вел себя достойно», - сказал он.