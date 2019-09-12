Хорошо, что дружат. Путин и Нетаньяху не допустили российско-израильские боестолкновения
Российский сенатор в эфире НСН признал, что хорошие отношения Путина и Нетаньяху помогли избежать очень серьезных проблем в Сирии.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху перед визитом в Москву заявил о том, что только их хорошие с президентом России Владимиром Путиным отношения позволили не допустить прямые столкновения российских и израильских военных в Сирии. Израильский премьер отметил, что конфликт был бы неизбежен из-за противоречий в действиях израильских военных и Воздушно-космических сил РФ в регионе.
С этой точкой зрения в эфире НСН согласился первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, что это близко к реальной оценке. Там настолько маленькая территория, настолько все приближено, что когда совершали атаки наши истребители и другие воздушные суда в составе ВКС, они могли случайно залетать на территорию, которую контролирует Израиль. Израильтяне с пониманием к этому относились. У нас с ними был полный контакт. За исключением того случая, когда был сбит наш самолет-разведчик Ил-20. Он был сбит, конечно, не израильтянами, а сирийскими ПВО. Здесь очень сложная ситуация, тем не менее, Израиль вел себя достойно», - сказал он.
То, что личные отношения Путина и Нетаньяху могут влиять на обстановку в регионе, в эфире НСН не исключил и руководитель Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«Я не могу комментировать дружбу, но вы знаете все нюансы вокруг трагедии с нашим самолетом-разведчиком. Периодически возникают проблемы. Допустим, в 1982-м году, когда был Ливанский кризис – мы тогда сирийцам помогли очень жестко и конкретно. Тогда благодаря нам было сбито большое количество израильских самолетов, и Израиль прекратил налеты. Сейчас мы лавируем в этом плане, выискивая какие-то варианты компромиссные и нейтральные. Наверное, тут отличные отношения двух руководителей имеют место быть», - заявил эксперт.
Отметим, что перед визитом в Москву Нетаньяху также предупредил Россию об опасности, которую несет для нее Иран. По мнению израильского премьера, Тегеран, поддерживая радикальный шиитский ислам, стремится получить ядерное оружие и покорить весь Ближний Восток.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- ДНР попросилась в Россию
- Депутат предложил чиновников, оскорбивших россиян, сажать на пять лет
- ЕС продлил индивидуальные санкции против России
- Ценность персональных данных граждан поставили в один ряд с водой и воздухом
- На северо-западе Москвы оцепили двор из-за возможного минирования