В Совфеде объяснили слова Нетаньяху об угрозе Ирана для России

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед визитом в Москву дал интервью РБК в ходе которого предупредил, что России угрожает радикальный ислам. По его словам, у этой опасности два крыла: радикальный суннитский и радикальный шиитский ислам. При этом второе крыло Нетаньяху назвал наиболее опасным, так как, по его словам, оно управляется Ираном, мечтающим обзавестись ядерным оружием и покорить весь Ближний Восток.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН объяснил предупреждение Нетаньяху старым, но острым конфликтом между Израилем и Ираном.

«Мы все знаем, что существуют враждебные отношения между Ираном и Израилем. Считаю, что обстрелы, которые проводятся со стороны шиитских группировок по территории, той же поддерживаемой Ираном «Хезболлы» - не есть хорошо. По сути это тут же провоцирует ответные удары, в результате которых гибнут совершенно невинные люди. Там нет таких глубинных противоречий между Ираном и Израилем, которые нельзя решить – но для этого нужно иметь политическую волю, чтобы сесть за стол переговоров и закрыть спорные вопросы. Перманентная конфронтация между двумя странами, конечно, усиливает очаги напряжения в регионе», - сказал сенатор.

Собеседник НСН отметил, что Россия в конфликте Израиля и Ирана находится в сложном положении. В этой связи он призвал обе стороны пойти на взаимные уступки.

«Мы не можем не учитывать ту большую роль, которую сыграли иранские военные части в разгроме ИГИЛ (Исламское государство, организация запрещена в РФ) на территории Сирии, равно как мы не можем принизить огромную роль Израиля в борьбе с международным терроризмом.