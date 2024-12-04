«Хороший знак!»: Познер об интервью Такера Карлсона с Лавровым

То, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – хороший знак в контексте будущих взаимоотношений между США и Россией. Таким мнением в беседе с НСН поделился журналист и телеведущий Владимир Познер.

Американский журналист Такер Карлсон снова приехал в Москву и записал видео у Исторического музея на Красной площади. Он рассказал, что взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова и пообещал опубликовать его в ближайшее время. В видеообращении Такер отметил, что ядерный конфликт с Россией ближе, чем со времен «Карибского кризиса», однако никто в США не пытается вести диалог с РФ. Познер отметил, что готовность политика уровня Лаврова дать интервью Такеру говорит о многом.