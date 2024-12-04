«Хороший знак!»: Познер об интервью Такера Карлсона с Лавровым
В США, безусловно, процветает кризис свободы слова из-за отсутствия альтернативных точек зрения, однако нельзя сказать, что Такер Карлсон является непредвзятым журналистом, заявил НСН Владимир Познер.
То, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – хороший знак в контексте будущих взаимоотношений между США и Россией. Таким мнением в беседе с НСН поделился журналист и телеведущий Владимир Познер.
Американский журналист Такер Карлсон снова приехал в Москву и записал видео у Исторического музея на Красной площади. Он рассказал, что взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова и пообещал опубликовать его в ближайшее время. В видеообращении Такер отметил, что ядерный конфликт с Россией ближе, чем со времен «Карибского кризиса», однако никто в США не пытается вести диалог с РФ. Познер отметил, что готовность политика уровня Лаврова дать интервью Такеру говорит о многом.
«Как мне кажется, готовность Лаврова давать интервью Карлсону - это какой-то показатель. Ведь люди уровня Лаврова просто так интервью не дают. Вообще, когда высокопоставленные государственные деятели дают интервью, они преследуют определенные цели, они понимают, почему они дают интервью данному журналисту. Поэтому я бы сказал, что да, это хороший знак», - отметил он.
Познер подчеркнул, что в США действительно давно есть кризис свободы слова и альтернативные точки зрения попросту не проходят в эфир.
«Безусловно, что касается сегодня крупных средств массовой информации в Соединенных Штатах, если речь идет о России и о СВО, то существует только одна точка зрения, других нет и не допускается. Но Такер Карлсон тоже не особенно рассуждает по этому поводу. Его бывшее место службы - Fox News - тоже высказывает только одно мнение по поводу того, что происходит между США и Россией. Поэтому кризис свободы слова в США есть, но не только там. Я не знаю, были ли другие американские журналисты, которые обращались за интервью и, возможно, им отказывали. Однако Такер Карлсон сегодня занимает несколько особое место, он уже не просто журналист. Ему выделил должность избранный президент США Дональд Трамп. Так что я не вижу в этом ничего неожиданного», - рассказал он.
Ранее, в феврале 2024 года, Такер ворвался в информационное поле, опубликовав интервью с президентом России Владимиром Путиным. На вопрос о том, заслуживает ли Такер одной из самых престижных премий в области литературы и журналистики за свои интервью с первыми лицами РФ, Познер отметил, что не считает, что Такер обладает необходимыми качествами для получения этой премии.
«Что касается Пулитцеровской премии, она точно не связана с уровнем личности, у кого ты берешь интервью, даже если это президент страны или очень известный человек. Поводом для вручения премии является уровень написания, значимость, журналистские принципы: уравновешенность, отсутствие предвзятости, точность информации. Мне не кажется, что Такер Карлсон отличается этими качествами. По крайней мере, когда он работал на Fox News, он был человеком с предвзятым мнением и никогда не скрывал этого. Скажем так, я бы ему не дал (Пулитцеровскую премию – прим. НСН), но я не являюсь членом этого комитета», - подытожил он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik подтвердила, что Такер взял интервью у Лаврова и отметила, что оно выйдет через пару дней, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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