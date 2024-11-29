Лавров: Sputnik и RT доказали, что могут предлагать непредвзятый анализ событий
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские агентства RT и Sputnik доказали на практике, что могут доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ событий.
«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения», - сказал он.
В этой связи, указал глава МИД РФ, основным объектом их нападок предсказуемо служат российские издания, такие, например, как RT и Sputnik. Лавров напомнил, что еще задолго до украинских событий у RT возникали проблемы с аккредитацией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения со стороны США в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова, передает «Радиоточка НСН».
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