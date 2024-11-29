Лавров: Sputnik и RT доказали, что могут предлагать непредвзятый анализ событий

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские агентства RT и Sputnik доказали на практике, что могут доносить объективную информацию до аудитории и предлагать непредвзятый анализ событий.

«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения», - сказал он.