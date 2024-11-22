Комментируя слова профессора ВШЭ Марата Баширова, который рекомендовал Карлсону сменить микрофон из-за плохого звука, в «Ростехе» заявили, что журналист мог бы воспользоваться продукцией тульского завода «Октава».

«Также готовы подарить бронежилет того же тульского завода – «Оберег». Вещь в опасной работе журналиста полезная», - подчеркнули в госкорпорации.

Также в «Ростехе» выразили готовность организовать для Карлсона экскурсию на тульское предприятие.

Ранее Карлсон заявил, что США должны стать силой порядка и стабильности, сообщает «Свободная пресса».

