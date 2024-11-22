«Ростех»: Готовы подарить Такеру Карлсону микрофон и бронежилет

«Ростех» готов подарить американскому журналисту Такеру Карлсону российский микрофон. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

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Комментируя слова профессора ВШЭ Марата Баширова, который рекомендовал Карлсону сменить микрофон из-за плохого звука, в «Ростехе» заявили, что журналист мог бы воспользоваться продукцией тульского завода «Октава».

«Также готовы подарить бронежилет того же тульского завода – «Оберег». Вещь в опасной работе журналиста полезная», - подчеркнули в госкорпорации.

Также в «Ростехе» выразили готовность организовать для Карлсона экскурсию на тульское предприятие.

Ранее Карлсон заявил, что США должны стать силой порядка и стабильности, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Kremlin.ru
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