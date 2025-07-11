Над Брянской областью и Крымом сбили четыре дрона ВСУ

Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа сбили над двумя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — указано в сообщении.

Военное ведомство уточнило, что три дрона ликвидировали в Брянской области, один - в Крыму.

Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над территорией России 155 украинских БПЛА, пишет RT.

