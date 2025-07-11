Над Брянской областью и Крымом сбили четыре дрона ВСУ
11 июля 202511:51
Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа сбили над двумя регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В период с 10.40 мск до 10.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата», — указано в сообщении.
Военное ведомство уточнило, что три дрона ликвидировали в Брянской области, один - в Крыму.
Минувшей ночью средства ПВО уничтожили над территорией России 155 украинских БПЛА, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru