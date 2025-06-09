Губернатор Калифорнии потребовал отозвать Нацгвардию из Лос-Анджелеса
9 июня 202517:03
Размещение войск в округе Лос-Анджелес является незаконным. Об этом в своих соцсетях заявил написал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
По его словам, это «серьёзное нарушение суверенитета штата», а также разжигание напряжённости.
«У нас не было проблем, пока не вмешался Трамп... Отмените приказ. Верните контроль Калифорнии», - потребовал Ньюсом, добавив, что намерен обратиться в суд.
Ранее Трамп принял решение ввесли нацгвардию в Лос-Анджелес на фоне протестов против рейда американских властей по поиску нелегальных мигрантов, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru