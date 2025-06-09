Трамп обвинил губернатора Калифорнии в провале и поддержал идею его ареста

Президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом должен понести ответственность за обострение ситуации в Лос-Анджелесе и выразил поддержку идее его ареста. По мнению Трампа, глава штата допустил серьезные ошибки в управлении и допустил рост беспорядков, спровоцированных недавними событиями.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп сообщил, что поддержал бы действия бывшего директора Службы иммиграционного и таможенного контроля Тома Хомана, если бы тот принял решение задержать Ньюсома. Президент охарактеризовал губернатора как человека, склонного к саморекламе, и заявил, что тот «крайне некомпетентен».