Трамп обвинил губернатора Калифорнии в провале и поддержал идею его ареста

Президент США Дональд Трамп заявил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом должен понести ответственность за обострение ситуации в Лос-Анджелесе и выразил поддержку идее его ареста. По мнению Трампа, глава штата допустил серьезные ошибки в управлении и допустил рост беспорядков, спровоцированных недавними событиями.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп сообщил, что поддержал бы действия бывшего директора Службы иммиграционного и таможенного контроля Тома Хомана, если бы тот принял решение задержать Ньюсома. Президент охарактеризовал губернатора как человека, склонного к саморекламе, и заявил, что тот «крайне некомпетентен».

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Трамп также возложил ответственность за уличные беспорядки на «профессиональных провокаторов и мятежников», подчеркнув необходимость их уголовного преследования. Он отметил, что эти люди «представляют угрозу» и не должны оставаться на свободе.

Беспорядки в Лос-Анджелесе начались 7 июня после рейда службы ICE, направленного на выявление нелегальных мигрантов. Вскоре после этого федеральные власти ввели в город две тысячи военнослужащих Национальной гвардии, не согласовав решение с властями округа. Эти действия вызвали резкую критику со стороны местного руководства и обострили конфликт между штатом и Белым домом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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