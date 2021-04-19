«Хлопнуть дверью?» В Госдуме поспорили о выходе России из ПАСЕ

Сегодня в Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она будет проходить на фоне недавнего объявления о новых антироссийских санкциях и обоюдной высылки дипломатов из России и США, Украины, Чехии и Польши. Ожидается, что украинская сторона поднимет вопрос о нарушении прав человека в Крыму и на территории ДНР и ЛНР.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, участник российской делегации в ПАСЕ Леонид Калашников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что при попытке ограничить российскую делегацию в правах России просто покинет ПАСЕ, а значит, и Совет Европы.

«Возможны не только инициативы, но и определенные резолюции по ограничению прав российской делегации. Мы их ожидаем. Сегодня должно открыться пленарное заседание, и я думаю, что во вторник-среду мы посмотрим. В любом случае мы к этому готовы. Если такие акции будут проведены и доведены до резолюции с ограничением прав, то мы просто уедем из этой организации навсегда», - сказал Калашников.