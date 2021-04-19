«Хлопнуть дверью?» В Госдуме поспорили о выходе России из ПАСЕ
Члены делегации РФ в ПАСЕ ждут новых антироссийских резолюций, но пока не имеют единой позиции насчёт того, нужно из-за этого выходить из организации.
Сегодня в Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Она будет проходить на фоне недавнего объявления о новых антироссийских санкциях и обоюдной высылки дипломатов из России и США, Украины, Чехии и Польши. Ожидается, что украинская сторона поднимет вопрос о нарушении прав человека в Крыму и на территории ДНР и ЛНР.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, участник российской делегации в ПАСЕ Леонид Калашников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что при попытке ограничить российскую делегацию в правах России просто покинет ПАСЕ, а значит, и Совет Европы.
«Возможны не только инициативы, но и определенные резолюции по ограничению прав российской делегации. Мы их ожидаем. Сегодня должно открыться пленарное заседание, и я думаю, что во вторник-среду мы посмотрим. В любом случае мы к этому готовы. Если такие акции будут проведены и доведены до резолюции с ограничением прав, то мы просто уедем из этой организации навсегда», - сказал Калашников.
Вице-спикер Госдумы, участник российской делегации в ПАСЕ Игорь Лебедев в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» также допустил, что могут быть приняты новые антироссийские резолюции.
«Нам не привыкать к антироссийским резолюциям в ПАСЕ. Сколько лет мы являемся членами этой организации, столько лет мы их слушаем и читаем. Такое ощущение, что вообще эта организация существует, чтобы обсуждать и критиковать Россию. Если когда-нибудь не дай Бог такое случится, что Россия перестанет быть членом ПАСЕ, мне кажется, им обсуждать будет больше нечего на своих заседаниях и делать будет нечего», - считает Лебедев.
Однако член Госдумы не согласился с коллегой-депутатом насчёт необходимости выхода из ПАСЕ в случае новых антироссийских решений.
«Это глобальный вопрос восстановления взаимоотношений между Россией и Западом. И если мы скатимся просто к тому, что выслали дипломатов – вышлем в ответ, наложили санкции – наложим в ответ, приняли резолюцию – не поедем на заседание в ПАСЕ - это путь в никуда. Мы никогда ничего подобным путем не добьемся и не достигнем. В свое время, когда нас пытались исключить из ПАСЕ, наша делегация выступала за ее сохранение, хотя в Думе были различные призывы. Мы считаем, что лучшее средство достижения баланса интересов - это диалог. Да, можно громко хлопнуть дверью, отвернуться и уйти. Но кто от этого выиграет? Никто», - считает представитель ЛДПР.
Позиция Калашникова, по мнению Лебедева, связана с его партийной принадлежностью.
«Леонид Иванович Калашников, при всем моем к нему уважении как человеку, является представителем партии КПРФ, а это партия, которая всегда выступала за отсутствие отношений с какими-либо странами Запада. Во времена советского Союза у нас не было никаких отношений ни с кем. У нас был железный занавес, и все люди сидели дома. Поэтому неудивительно, что КПРФ выступает сейчас за разрыв отношений. Я считаю, что при любой ситуации надо продолжать диалог с Западом, и я не вижу, не представляю себе ситуации в мире, при которой мы сами могли бы уйти из подобных международных организаций», - добавил он.
Лебедев рассказал, что только усилиями российской делегации в ПАСЕ уже России уже удалось увеличить число своих сторонников.
«Сохраняя диалог, мы сохраняем возможность восстановления отношений. И именно путем диалога мы в свое время смогли полностью восстановить права нашей делегации в ПАСЕ. Да, они продолжают нас критиковать, ищут различные поводы от ситуации с Украиной, которая не закончится никогда, до ситуации теперь с Навальным, но в любом то случае диалог-то существует. Есть возможность что-то рассказать, что-то показать, и, поверьте, даже антироссийские резолюции всегда можно поправить, изменить, внести какие-то поправки. В ПАСЕ тоже есть немаленькая часть делегатов, депутатов, которая слышит, и из личного опыта могу сказать, что эта часть становится все больше. И если в 2015 году, когда кризис был в отношениях России и Европы, там Россию поддерживало процентов, может, пять-семь, то сейчас это уже процентов больше 30 точно. Поэтому сохраняя возможность диалога, мы увеличиваем количество своих сторонников», - заключил Игорь Лебедев.
Ранее руководитель российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Петр Толстой в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил риски выхода России из Совета Европы.
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