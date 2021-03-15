«Давления не потерпим!» Толстой оценил риски выхода из Совета Европы

Россия, действительно, может покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), а значит, и сам Совет Европы. Однако пока есть шанс договориться, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил руководитель российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Петр Толстой.

«Я надеюсь, что этого не произойдет. Идут переговоры между спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом, и надеюсь, что будут приняты взаимоудовлетворяющие решения. В целом мы констатируем, что сложилось устойчивое антироссийское лобби внутри Совета Европы, мы ему успешно противостоим. Мы готовы вести на равных диалог, честно, открыто, с той частью, которая готова к этому. Давления мы не потерпим, ни от Совета Европы, ни от какой-то другой международной организации», - сказал Толстой.

Ранее постпред России при СЕ Иван Солтановский предупредил, что при выходе из Совета Европы (СЕ) означает автоматический выход из основных конвенций организации. По его словам, Россия участвует в 68 из 200 конвенций СЕ.

«Для нас важны все конвенции, но большинство из них уже стало частью нашего внутреннего законодательства, поэтому выход из ПАСЕ для защиты прав граждан России ничего не изменит. Эти нормы содержатся и в Конституции, и в нашем внутреннем законодательстве. В чем Иван Дмитриевич прав? В том, что мы не стремимся выходить из этой организации, включающей в себя 47 стран. Потенциал есть, и мы бы хотели использовать его на благо России», - уточнил со своей стороны Толстой.