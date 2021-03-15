«Давления не потерпим!» Толстой оценил риски выхода из Совета Европы
Зампред ПАСЕ в интервью НСН заявил, что даже при выходе России из Совета Европы все права граждан будут защищены внутренними законами.
Россия, действительно, может покинуть Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), а значит, и сам Совет Европы. Однако пока есть шанс договориться, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил руководитель российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Петр Толстой.
«Я надеюсь, что этого не произойдет. Идут переговоры между спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом, и надеюсь, что будут приняты взаимоудовлетворяющие решения. В целом мы констатируем, что сложилось устойчивое антироссийское лобби внутри Совета Европы, мы ему успешно противостоим. Мы готовы вести на равных диалог, честно, открыто, с той частью, которая готова к этому. Давления мы не потерпим, ни от Совета Европы, ни от какой-то другой международной организации», - сказал Толстой.
Ранее постпред России при СЕ Иван Солтановский предупредил, что при выходе из Совета Европы (СЕ) означает автоматический выход из основных конвенций организации. По его словам, Россия участвует в 68 из 200 конвенций СЕ.
«Для нас важны все конвенции, но большинство из них уже стало частью нашего внутреннего законодательства, поэтому выход из ПАСЕ для защиты прав граждан России ничего не изменит. Эти нормы содержатся и в Конституции, и в нашем внутреннем законодательстве. В чем Иван Дмитриевич прав? В том, что мы не стремимся выходить из этой организации, включающей в себя 47 стран. Потенциал есть, и мы бы хотели использовать его на благо России», - уточнил со своей стороны Толстой.
Он отметил, что если «на истеричной русофобской волне» будут приняты какие-то решения, запускающие экстренную процедуру против нашей страны, в этом случае Россия сама примет решение. Уточним, что это компетенция президента России.
«Совет Европы занимается защитой прав человека, нам нужно подготовиться к тому, что бы наша национальная система защиты прав человека, в том числе суды, будет сильной, самостоятельной и эффективной. И это нужно вне зависимости от того, останется наша страна в Совете Европы или выйдет из него», - резюмировал Петр Толстой.
Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Александр Мережко рассчитывает, что председатель ПАСЕ Хендрик Дамс во время своего визита в Москву 14-16 марта сможет поднять вопросы присоединения Крыма, предполагаемого российского военного присутствия в Донбассе и крушения рейса MH-17.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 437 / сут.
Умерли
92 494+404 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+8 267 / сут.
- Стало известно число погибших в Сирии российских военных
- Российский поисковик будут предустанавливать на гаджеты с 1 июля
- ЕС продлит действие санкций в отношении России из-за Украины 16 марта
- За сутки в России выявили 9 437 новых случаев COVID-19
- ФИФА подозревает трех российских футболистов в допинге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru