Слуцкий не исключил выход России из ПАСЕ

«Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Выйти можно только из совета Европы в целом. Я думаю, что российское руководство примет здесь... адекватное решение, соответствующее тому, что ... Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются... для нанесения разного рода ударов по России», - сказал депутат.

Ранее Слуцкий заявил, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, открытие которой состоится 19 апреля, будет принята «жесткая антироссийская» резолюция по ситуации с Алексеем Навальным.

По его словам, ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы Москве «из организации, может быть, и выйти».

