Слуцкий не исключил выход России из ПАСЕ
После последних антироссийских событий не исключен выход России из ПАСЕ, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире «Соловьев. Live».
«Можно говорить о возможном выходе из Совета Европы, из ее Парламентской ассамблеи. Выйти можно только из совета Европы в целом. Я думаю, что российское руководство примет здесь... адекватное решение, соответствующее тому, что ... Совет Европы и в первую очередь ПАСЕ используются... для нанесения разного рода ударов по России», - сказал депутат.
Ранее Слуцкий заявил, что в ходе весенней сессии ПАСЕ, открытие которой состоится 19 апреля, будет принята «жесткая антироссийская» резолюция по ситуации с Алексеем Навальным.
По его словам, ситуация может подтолкнуть к тому, чтобы Москве «из организации, может быть, и выйти».
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