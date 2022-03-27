Херсон - российский? В РФ высказались о развитии взаимоотношений с украинским регионом

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что российские туристы смогут ездить в Крым через территорию Украины примерно через год, когда в этой стране будет восстановлена инфраструктура и уничтожены войска националистов.

«Будут дружеские отношения в политике, экономике, культурной и социальной сферах. Возможностей очень много: та же самая поставка воды в Крым. Она осуществляется из Херсонской области. Средства за воду будут выплачиваться в бюджет области. Например, проблема с пресной водой в Крыму решилась с помощью того, что были открыты шлюзы. Вода идет самотеком по Северо-Крымскому каналу. Он заполняется, но для этого нужно довольно много времени. Между полуостровом и областью на Украине будет торговля, промышленная кооперация. Но самое главное будут нормальные человеческие отношения – это надо поставить на первое место», - заключил Цеков.

14 марта Минобороны РФ заявило, что Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских Вооруженных сил России.



