Херсон - российский? В РФ высказались о развитии взаимоотношений с украинским регионом
В России рассматривают возможность, при которой Херсон захочет перейти под власть Москвы.
Херсонская область уже не вернется в состав Украины. Об этом 27 марта заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко политик на своей странице «ВКонтакте».
«С полной ответственностью заявляю вам: ни ВСУ, ни СБУ, ни власть Украины не влияют на ситуацию в Херсоне и области. Прошу вас, херсонцы, успокойтесь, никакая украинская власть не вернется. Не верьте лживым укроСМИ и их пособникам, и сплетням», — призвал Журавко.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН выразил уверенность, что Донбассом дело не ограничится, и к России присоединятся другие территории современной Украины, в том числе Херсонская.
«Я уверен, что когда-нибудь и Донбасс, и Мелитополь, и Одесса, и Харьков, и Херсон, и Днепропетровск, и, наверное, даже Киев – войдут в состав новой, переучрежденной России. Россия не идентична РФ, Российской Федерации. Донбасс – и так Россия. И Одесса – Россия, и Харьков – Россия. И Севастополь, и Мелитополь. И Киев, на самом деле, Россия. Россия – это страна. Российская Федерация – это государство. Что до вхождения Донбасса в состав Российской Федерации, то это можно было сделать еще в 2014 году. Это был бы логичный шаг», - подчеркнул он.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что российские туристы смогут ездить в Крым через территорию Украины примерно через год, когда в этой стране будет восстановлена инфраструктура и уничтожены войска националистов.
«Будут дружеские отношения в политике, экономике, культурной и социальной сферах. Возможностей очень много: та же самая поставка воды в Крым. Она осуществляется из Херсонской области. Средства за воду будут выплачиваться в бюджет области. Например, проблема с пресной водой в Крыму решилась с помощью того, что были открыты шлюзы. Вода идет самотеком по Северо-Крымскому каналу. Он заполняется, но для этого нужно довольно много времени. Между полуостровом и областью на Украине будет торговля, промышленная кооперация. Но самое главное будут нормальные человеческие отношения – это надо поставить на первое место», - заключил Цеков.
14 марта Минобороны РФ заявило, что Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских Вооруженных сил России.
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