Песков допустил взятие под полный контроль крупных городов Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Министерство обороны РФ не исключает взятие крупных городов Украины под полный контроль, сообщает РИА Новости.

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По его словам, что в ведомстве рассматривают такой шаг «для обеспечения максимальной безопасности мирного населения», речь идёт о населённых пунктах, «которые сегодня и так находятся в окружении».

Представитель Кремля добавил, что исключение составят зоны, использующиеся для гуманитарной эвакуации.

Ранее Песков заявил, что «высшие должностные лица США и ЕС судя по всему подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины», чтобы затем возложить на неё ответственность за гибель мирных граждан.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМинобороны РФДмитрий Песков
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