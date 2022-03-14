Песков допустил взятие под полный контроль крупных городов Украины

По его словам, что в ведомстве рассматривают такой шаг «для обеспечения максимальной безопасности мирного населения», речь идёт о населённых пунктах, «которые сегодня и так находятся в окружении».

Представитель Кремля добавил, что исключение составят зоны, использующиеся для гуманитарной эвакуации.

Ранее Песков заявил, что «высшие должностные лица США и ЕС судя по всему подталкивают Россию к штурму крупных городов Украины», чтобы затем возложить на неё ответственность за гибель мирных граждан.

